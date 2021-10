Cantor Daniel será uma das estrelas do Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu

Decoração especial será distribuída em diferentes pontos da cidade, de 1º de dezembro a 5 de janeiro. Iniciativa é da Itaipu e prefeitura municipal, com gestão do Fundo Iguaçu.

Depois do padre Reginaldo Manzotti, conhecido como “o padre que reúne multidões”, o cantor Daniel, astro da música pop sertaneja, dono de hits como “Eu me Amarrei” e ganhador de vários Grammys, é a mais nova estrela a confirmar participação no Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu. A apresentação de Daniel será no dia 19 de dezembro (domingo).

O projeto, inovador e modular, terá decoração especial em diferentes pontos da cidade, de 1º de dezembro de 2021 a 5 de janeiro de 2022. Shows ocorrerão no Gramadão da Vila A ou adjacências e na Praça da Paz. A iniciativa é da Itaipu Binacional e prefeitura municipal, com gestão do Fundo Iguaçu.

Outra grande novidade é a iluminação cênica da Ponte da Amizade com temática natalina. A ação é da Itaipu, das margens do Brasil e do Paraguai, em homenagem ao espírito de integração dos dois países, que reúnem várias etnias.

Todos os elementos terão tecnologia com baixo uso de energia. A decoração faz referência às Cataratas (Água), principal atrativo local, assim como aos rios que banham a região e à maior geradora de eletricidade limpa e renovável do planeta (Luz).

O Natal de Águas e Luzes 2021 coincide com a retomada do movimento turístico, impulsionada pela campanha “Vem pra Foz!”, a reabertura da fronteira com a Argentina, o avanço da vacinação contra a covid-19 e a percepção de que a cidade é um dos destinos mais seguros para o visitante. Os atrativos da usina de Itaipu, por exemplo, receberam em setembro mais de 35 mil visitantes (considerando as margens brasileira e paraguaia), o melhor desempenho de 2021.

“A festa natalina acontece em um momento muito especial da cidade. Estamos retomando o turismo, que é a principal atividade econômica do município, construindo grandes obras de infraestrutura, como a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, e gerando empregos em várias frentes. O horizonte que se abre é de fé e esperança”, afirma o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira. “A cidade vai sair da pandemia mais forte, unida e preparada para um novo ciclo de desenvolvimento.” Ele ainda destaca que a festa do Natal será um novo produto turístico para a região.

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, declarou no início do mês que o Natal de Águas e Luzes será um “divisor de águas”. “Estamos chamando a festa de ‘o Natal do renascimento’. A data tem toda uma simbologia, em comemoração ao nascimento de Cristo, e consideramos que será marcada, este ano, por um renascimento, após sairmos de uma pandemia desta proporção”.

Para o presidente do Fundo Iguaçu, Enio Eidt, “a parceria com a Itaipu Binacional, mais uma vez, está sendo fundamental para que possamos ter um Natal que ficará para a história de Foz do Iguaçu.”

Transparência

O processo de contratação coordenado pelo Fundo Iguaçu dividiu os serviços em 10 lotes. Entre eles, comunicação visual (prevendo a instalação de 40 totens), parada de Natal (no mínimo três apresentações com cem integrantes cada), projeção mapeada, iluminação cênica e decoração especial em pontos de maior movimento da cidade. Cinco empresas foram habilitadas.

O lote dez sofreu alteração em função da reforma do Gramadão. Caso o espaço não esteja pronto, a decoração será distribuída em lotes de tamanhos similares nas proximidades da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, na Vila A. Um novo edital foi publicado para que as inscrições fossem feitas até dia 22. As apresentações técnicas serão feitas de 25 a 27 de outubro e a homologação do resultado será divulgada no dia 29, ou seja, na sexta-feira da semana que vem.

A escolha dos fornecedores teve como base uma série de parâmetros, detalhados em um termo de referência, para garantir a melhor qualidade dos serviços prestados com preços adequados. Entre os critérios pré-definidos destacam-se inovação, beleza, criatividade e uso consciente, racional e sustentável de energia na elaboração dos projetos.

Espaços

Receberão a decoração natalina o Gramadão da Vila A ou terrenos próximos, a Praça da Paz, a Praça do Mitre, a Avenida Brasil, o Terminal de Transporte Urbano, a Paróquia São João Batista, a entrada da cidade e trevo do Aeroporto Internacional, a catedral Nossa Senhora de Guadalupe (na Vila A) e a Avenida Jorge Schimmelpfeng.

Caso o Gramadão da Vila A fique pronto – o espaço passa por uma revitalização completa custeada pela Itaipu e a expectativa de conclusão é bastante otimista – ele receberá um cenário completo. Estão previstos uma Vila de Natal com o Parque do Papai Noel e Floresta Encantada (dotados de elementos que representam a fauna e a flora regional), árvores natalinas, postes decorativos iluminados, ornamentação e ambientes interativos, como bicicletas geradoras de energia.

A fachada do Centro Executivo da Itaipu, ao lado do Gramadão, também será decorada.

Programação

O espetáculo de abertura será apresentado em dois dias: 1º e 2 de dezembro (quarta e quinta-feira), na Praça da Paz. No local, o público também vai encontrar diversas atrações, como túneis de água iluminados, árvore natalina com no mínimo 20 metros de altura e miniparque para o público infantil.

Os shows e outras atividades culturais continuam até o dia 23 de dezembro, em diferentes palcos. As projeções mapeadas estão previstas para dois lugares: a fachada do Colégio Estadual Bartolomeu Mitre e a fachada da Paróquia São João Batista, ambos no centro da cidade.

De 3 a 21 de dezembro, na Praça da Paz e no Gramadão, o público será recebido pelos “encantamentos de Natal” – o acendimento das luzes das árvores – e por outras atrações lúdicas que darão as boas-vindas à plateia. Ao longo deste período, também haverá espetáculos nos bairros de Foz, para levar a magia do Natal bem pertinho das comunidades.

Nos dias 4 e 5, as atenções estarão voltadas para o Gramadão da Vila A ou espaços próximos. Estão programadas, além da decoração especial, apresentações de balonismo, de circo, da Banda Sinfônica do Exército e a abertura dos Jogos de Aventura e Natureza.

No dia 19, o cantor Daniel será a atração do Natal de Foz. No dia 22, a missa-show com o padre Reginaldo Manzotti encerrará as atividades de 2021. Já a decoração natalina vai atravessar o réveillon e ficará exposta na cidade até o dia 5 de janeiro de 2022. A Fundação Cultural é a responsável pela elaboração da programação.

Créditos: Itaipu Binacional/Assessoria de Imprensa/Daniel (https://daniel.art.br/imprensa)