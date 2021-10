Capacita Foz já beneficia 1.250 profissionais de Foz do Iguaçu

Programa também está com inscrições abertas para mais quatro capacitações, com 75 vagas cada uma. Iniciativa é da Itaipu Binacional, em parceria com o Polo Iguassu.

O programa Capacita Foz, promovido pela Itaipu Binacional em parceria com o Instituto Polo Internacional Iguassu, já está com 11 cursos em andamento, que – juntos – somam cerca de 750 alunos. Outros quatro cursos começam nesta semana, com 500 alunos já aprovados, elevando o total para 1.250 participantes. O programa também está com inscrições abertas para mais quatro capacitações, com 75 vagas cada uma.

Os cursos têm duração de três meses e os alunos recebem, neste período, uma bolsa de estudos de R$ 550 (frequência mínima de 80%). No total, o Capacita Foz pretende atender a 2.250 profissionais de Foz do Iguaçu ligados direta ou indiretamente ao turismo, principal atividade econômica do município.

Os editais são lançados todas as segundas e quartas-feiras no site do Polo Iguassu (poloiguassu.org/capacitafoz). No mesmo endereço eletrônico, o interessado tem acesso a todas as informações e ao formulário de pré-inscrição, para concorrer a uma das vagas abertas. O critério de seleção considera a ordem de preenchimento da ficha.

De acordo com o Polo Iguassu, os interessados devem atender alguns requisitos, como não possuir vínculo empregatício nem estar recebendo benefício previdenciário ou assistencial, com exceção do Bolsa Família e Auxílio Emergencial, ou possuir renda familiar acima de três salários-mínimos.

Cursos

Os 11 cursos que já estão em andamento são: Qualidade no atendimento ao cliente, Guias de turismo (2), Técnicas para Garçom, Técnicas para Camareira de Meios de Hospedagem, Técnicas em Recepção de Meios de Hospedagem, Comunicação Assertiva Aplicada a Vendas, Motoristas de Turismo, Organização e Planejamento do Receptivo Turístico, Gestão de Pequenos Negócios e Eventos.

Nesta semana, começam as capacitações para Produtor Cultural, Marketing Digital Pessoal, Auxiliar de Cozinha e Gestão de Pequenos Negócios.

Os programas foram preparados a partir dos resultados de pesquisa de demanda realizada pelo Polo Iguassu e de conversas com empresários, instituições e parceiros para entender a realidade de cada segmento a ser contemplado.

Inscrições abertas

Até esta sexta-feira (1º de outubro), estão abertas as inscrições para o curso Recepcionista/atendente com Foco em escritório e também o curso de Português para Imigrantes.

Sobre o programa

Lançado em agosto, o Capacita Foz dá sequência ao projeto Capacita Guias, que qualificou, com aulas remotas, 225 guias de turismo da cidade, no ano passado. O programa teve como objetivo contribuir com os trabalhadores do turismo mais afetados pela crise da covid-19.

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira, afirma que a recuperação do setor é essencial para a retomada da economia da cidade e região. “O turismo foi duramente castigado pela pandemia. Com muito trabalho, e campanhas como o Vem pra Foz!, conseguimos posicionar Foz do Iguaçu como destino seguro para o turista e agora estamos preparando a cidade para um salto de qualidade no atendimento e nos serviços ofertados”, observa.

Coordenador do Capacita Foz, Lee Chih Li comemora os números. “Alcançamos quase 70% de nossa meta de ajudar 2.250 pessoas”, diz, referindo-se aos 1.250 alunos inscritos e os cerca de 300 que irão se inscrever nesta semana. “Isso nos anima muito, vendo que as pessoas estão conhecendo o projeto e se preocupando em se capacitarem para a retomada ao mercado de trabalho.”

Ainda segundo ele, “o Capacita Foz já realizou o pagamento das primeiras bolsas de estudo para os alunos da turma de Qualidade no Atendimento ao Cliente, que iniciaram as aulas em 23 de agosto, o que demonstra a seriedade e comprometimento de toda a equipe com os participantes e o projeto”.

Ainda está prevista uma segunda fase do Capacita Foz, com a criação de uma plataforma integrada de capacitações, divulgação e oferta de serviços desses profissionais. Numa terceira etapa, a vitrine on-line servirá como um canal de contato entre empresas e profissionais autônomos.

Parcerias

Para atender o público tão diversificado do projeto, o Capacita Foz está em contato com diversas instituições do turismo e comércio da cidade. Essas instituições são parceiras e vão ministrar algumas aulas durante as capacitações. Dentre elas estão: Itaipu Binacional, Senac Foz do Iguaçu, Sebrae, Uniamérica, Sest/Senat, ICMBio, Complexo Turístico Itaipu, Unila, Visit Iguassu, Secretaria de Turismo, Ministério do Turismo, Comtur, Fundo Iguaçu, Adetur, Movie Cars, Ceaec, Grupo Dreams, Parque das Aves, Blue Park, Marco das Três Fronteiras, Centro Cultural Beneficente Islâmico de Foz do Iguaçu (CCBI) e FozTrans.

Créditos: Polo Iguassu/Divulgação.