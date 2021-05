Carlos França é o novo representante do MRE no Conselho de Administração da Itaipu

Ele substitui Otávio Brandelli. A exoneração de Brandelli e a nomeação de França foram publicadas no DOU desta sexta (30).

O presidente Jair Bolsonaro exonerou Otávio Brandelli da função de representante do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE) no Conselho de Administração da Itaipu Binacional. Ele foi substituído por Carlos Alberto Franco França. A exoneração de Brandelli e a nomeação de França foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (30).

Foi a segunda mudança no Conselho de Administração da Itaipu nesta semana. Na quarta-feira (28), o presidente Bolsonaro nomeou Rodrigo Limp para o lugar de Wilson Ferreira Júnior. Um pouco antes, no domingo (25), Limp havia sido indicado para substituir Ferreira Júnior na presidência da Eletrobras. O mandato de Limp vai até 16 de maio de 2024. O de França, por ser representante do MRE, não tem vigência pré-determinada.

O Conselho de Administração da Itaipu Binacional é composto por 12 conselheiros, seis brasileiros e seis paraguaios. Além deles, há dois representantes dos Ministérios das Relações Exteriores, um de cada país. Os 14 reúnem-se a cada dois meses ou em convocação extraordinária. As atribuições e competências do Conselho de Administração são descritas no Anexo A do Tratado de Itaipu e no Regimento Interno da binacional.

Créditos: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional.