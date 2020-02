Carnaval em meio à natureza no Parque das Aves

Que tal fugir da agitação e da folia e aproveitar o feriadão de Carnaval para ouvir o canto das aves em meio à Mata Atlântica?

Carnaval é tempo de festa e agitação, mas tem gente que aproveita esse período para fugir da folia e procurar um lugar tranquilo para viajar, aprender e se integrar com a natureza. O Parque das Aves é a opção certa para quem quer passar esse momento na paz e ao som do canto das aves.

Nesse feriadão extraoficial, enquanto os foliões estão se concentrado nas grandes cidades carnavalescas, uma boa alternativa é rumar para lugares que possibilitam um contato direto com a natureza, e aproveitar para fazer birdwatching (observação de aves). O Parque concentra cerca mais de 1300 aves, de 130 espécies, a maioria da Mata Atlântica, algumas muito raras, outras ameaçadas de extinção, e mais da metade resgatada de tráfico e maus-tratos.

Segundo Jurema Fernandes, diretora administrativa do Parque das Aves, o Brasil é um dos países com maior diversidade de aves no mundo e o Parque das Aves oferece ao visitante de Foz do Iguaçu a oportunidade de conhecer e interagir com algumas dessas espécies.

“No Parque, as pessoas observam e interagem com as aves, aprendem sobre a Mata Atlântica e ainda aproveitam para fazer uma caminhada em meio a toda a beleza desse bioma tão importante”, diz.

Um desfile diferente

Fevereiro tem carnaval. Mas no Parque das Aves o samba passa longe e a calmaria reina. Nada de marchinhas, confete e serpentina, a ideia é uma imersão em meio à floresta. Sambistas na avenida ficam de fora e entram em cena diversas aves espalhadas pela trilha de 1,5 km, na qual os visitantes vão se conectar com a natureza. A beleza fica por conta da plumagem natural e singular de araras, tucanos, papagaios e várias outras espécies. No quesito evolução, os beija-flores são os melhores passistas.

No quesito samba-enredo, o visitante é quem julga o canto mais bonito. Missão difícil diante das diversas vozes da floresta que vão desde o melódico canto dos sabiás, passando pelo estridente som da araponga até a algazarra dos periquitos, harmonias essas que nenhuma escola de samba conseguirá apresentar.

“O Carnaval da floresta tem suas características e nesse ano vamos celebrar a riqueza da floresta com nossos visitantes”, diz Jurema.