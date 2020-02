Carnaval para crianças no Parque das Aves

Com o feriado chegando, os pequenos contam com uma boa programação em meio à natureza para se divertir aprendendo sobre a Mata Atlântica

Quem acha que o Carnaval e a curtição são apenas para os adultos vai se surpreender com as opções para as crianças no Parque das Aves. A proposta é diferente. Nada de marchinhas, confete e serpentina, a ideia é uma imersão em meio à floresta. Passistas na avenida ficam de fora e entram em cena diversas aves espalhadas pela trilha de 1,5 km, na qual os pequenos vão se conectar com a natureza. A beleza natural fica por conta da plumagem natural e singular de araras, tucanos, papagaios e tantas outras espécies. Já a tradicional bateria dá lugar ao canto dos pássaros.

O feriadão facultativo de quatro dias é ideal para passar em família. Papais e mamães podem trazer os pequenos para aproveitar o feriadão em meio à natureza para conhecer de perto diversas aves de Mata Atlântica.

Para a Diretora Administrativa do Parque das Aves, Jurema Fernandes, neste Carnaval os pequenos se divertem e aprendem sobre conscientização ambiental, história e ciência. “Essa é a oportunidade de aproveitar o recesso de Carnaval ensinando à próxima geração a importância de cuidar da natureza”, diz.

Passeios sob medida

O Parque das Aves é o maior da América Latina. No passeio da trilha, as crianças vão encontrar quatro recintos de imersão, onde podem entrar e ficar bem próximo das aves com a presença de monitores preparados para dar todas as informações aos visitantes.

“Acreditamos que quando as crianças conhecem a importância das espécies, elas vão crescer cidadãos mais conscientes e engajados na questão ambiental. Por isso a educação é essencial no processo de conservação de espécies”, diz Jurema.

Além do passeio tradicional na trilha, é possível também interagir com as aves e saber mais a fundo como é o trabalho do Parque das Aves durante o tour de bastidores “Backstage Experience”. E a criançada aprende muito enquanto se diverte, conversando com os guias, caminhando por trilhas alternativas e alimentando algumas aves.

Vale lembrar que a compra antecipada de ingressos pode ser feita pela internet, já que a procura nesta época é grande.