Casal apresenta “Rock + Humor”, novo espetáculo que entrelaça o humor do stand-up e a irreverência do rock´n roll

Atriz Gabi Roncatti e o cantor Landau conectam humor e música diretamente de Excalibur em Medianeira, dia 08 de janeiro

A atitude rock´n roll regada de irreverência espelha neste humor do projeto “Rock + Humor”, em que o stand-up e a música dialogam entre si em um formato inédito de entretenimento. Antes da pandemia, o encontro do casal de artistas da vida real – atriz Gabi Roncatti e do cantor Landau – rendeu uma turnê nacional que precisou ser postergada, por motivos óbvios.

Assim como todo o resto, o segmento precisou se adequar a novos formatos, já que o humor se tornou necessário como um escapismo saudável. Agora, o espetáculo vai ser exibido com ingressos limitados, diretamente dos estúdios, espaços e teatros de cada cidade do Brasil. Na próxima sexta, tem apresentação dia 08 de janeiro, no Excalibur em Medianeira (PR), com presença de convidados e entrada limitada de acordo com a capacidade permitida do espaço, dentro das novas regras.

Nessa união, Gabi Roncatti é a fera do humor. Modelo e atriz, Gabi participou do famoso Programa Fantasia da SBT, foi estrela do Show de Humor Gabiruta, além de participação na Série Vade Retro (Rede Globo), Show de Humor Troca Troca e Troca Troquinha e Musical Disney.

Do outro lado, Landau é puro rock. Nascido em Alfenas, sul de Minas Gerais, o cantor já dividiu microfones com personalidades como Zeca Baleiro e Paulo Carvalho das Velhas Virgens, quem cantou e está no clipe da música “Todas as gostosas do mundo”. Influenciado por Raul Seixas e Zé Ramalho, o cantor mergulha no rock autêntico e brasileiro, sendo o dono de músicas humorizadas e irreverentes como ‘‘Lata Velha’’ (hit do Caldeirão do Huck), e ‘‘Ela pegou no meu Landau’’, que ganhou novo clipe. Também lançou a nova música inspirada na série mexicana “El Drágon” da Netflix.

O match entre os dois começou nos anos 80 quando Landau se apaixonou platonicamente pela modelo que estava na capa de um caderno Pentex, que ele usava na escola nos anos 90. Duas décadas depois, o casal se conheceu e por acaso, ele descobriu que a modelo do caderno era Gabi: o amor virou realidade.

Rock + Humor

Da vida real para os palcos, a união das paixões do casal vira o “Rock + Humor”, um espetáculo que une teatro de humor adulto, música e diversão, retratando o cotidiano de uma vida de casal e outras temáticas. É claro que o excesso de convivência e limitações do isolamento em pandemia de um casal artista refletiu no repertório da peça, algumas pinceladas das situações cômicas vividas no período. Estrelado por Gabi, a atriz protagoniza a peça para falar sobre sexualidade e diversos outros temas, mostrando que o humor, o senso crítico e a diversão não são características unicamente masculinas.

De forma irreverente e sem tabus, o principal o quadro é “Orgasmos Feminismos”, onde a humorista relata como é o orgasmo de cada perfil de mulher, ganhando versões diversas de orgasmos, variando de acordo com cada região do país.

Os paranaenses poderão conferir o espetáculo no dia 08 de janeiro em Medianeira (PR), sexta, com produção executiva de Babu Rodrigues e produção Gustavo Frandoloso.