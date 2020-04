Cataratas ajuda comunidades vulneráveis em Foz do Iguaçu

O Grupo Cataratas iniciou há poucos dias uma grande campanha de solidariedade nacional para ajudar trabalhadores e comunidades vulneráveis em Foz do Iguaçu, no Rio de Janeiro e na Ilha de Fernando de Noronha, locais onde a concessionária de ecoturismo atua, com a doação de alimentos e equipamentos de segurança para colaborar no combate ao coronavírus (covid-19). Em Foz do Iguaçu, as entregas começaram no final de semana, no Marco das 3 Fronteiras, central da solidariedade, e seguirão durante a semana com a meta de atender inicialmente três mil famílias.

De início, o grupo fez um aporte financeiro de cerca de meio milhão de reais e destinará mais R$ 1 milhão da venda de ingressos no período para as comunidades do entorno dos parques de atuação da concessionária. Os primeiros beneficiados com a doação foram os guias-parques, membros da Associação dos Guias de Turismo de Foz do Iguaçu (Aguitur), que estão sem trabalhar desde o último dia 18 de março, quando o Parque Nacional do Iguaçu fechou para a visitação pública.

“Acredito que todos nós teremos que se reinventar e nos ajudarmos. Esta ajuda da Cataratas veio em boa hora e dá um alívio pra nós, que vivemos exclusivamente do turismo. Agradeço em nome de toda a equipe”, destacou Jeferson Santos, vice-presidente da Aguitur. Já Atila Oliveira da Silva, também guia-parque, ressaltou que está com saudade do trabalho e não vê a hora de voltar a atender os visitantes no Parque Nacional do Iguaçu.

Adélio Demeterko, diretor da Cataratas do Iguaçu S.A., frisou que o momento requer muita solidariedade e reflexão de todas as pessoas: “Nós, da Cataratas, queremos neste momento continuar ajudando as pessoas. Faremos doação de alimentos para todos os nossos funcionários, que também poderão realizar doação da cesta, se assim desejarem, e estamos estendendo estas doações às comunidades carentes na cidade e trabalhadores do turismo, que ficaram sem trabalho”.

Como é a campanha e como participar

* Acesse a plataforma pelo link: https://benfeitoria.com/conhecerparaconservar.

* Escolha o valor que deseja doar e veja a recompensa disponível.

* R$ 50 – uma experiência no BioParque do Rio.

* R$ 53 – par de ingressos para o Marco das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu.

* R$ 60 – um ingresso para o AquaRio.

* R$ 60 – par de ingressos para o Cristo Redentor, a partir do Centro de Visitantes Paineiras, nas vans oficiais da Paineiras Corcovado.

* R$ 80 – par de ingressos para visitar as Cataratas do Iguaçu, uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza.

* R$ 1.000 – três mergulhos de flutuação no Grande Tanque Oceânico do AquaRio.

* Também é possível colaborar com qualquer outro valor.

* As condições de uso das recompensas estão descritas em cada item e devem ser observadas.

Sobre o Grupo Cataratas

Principal empresa de ecoturismo do país, o Grupo Cataratas é responsável pela gestão de visitação nos ativos de natureza e parques nacionais mais importantes do país, como: as Cataratas do Iguaçu, Parque Nacional da Tijuca (concessionária Paineiras Corcovado) e Fernando de Noronha (EcoNoronha). Suas outras operações são: Aquário Marinho do Rio, BioParque do Rio e Marco das Três Fronteiras.

