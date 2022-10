Centro de Excelência em Smart Cities de Foz do Iguaçu terá destaque em evento nacional

O Connected Smart Cities & Mobility, considerado o maior evento de Cidades Inteligentes e mobilidade urbana do Brasil, será realizado presencialmente de 04 a 05 de outubro e digital no dia 06.

O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) e a Brasil Soberano, levam o Centro de Excelência em Smart Cities de Foz do Iguaçu para o principal evento de conexões e negócios das Cidades Inteligentes e mobilidade urbana no Brasil, o Connected Smart Cities & Mobility 2022 (CSCM).

Durante os dias 04 e 05 de outubro, em São Paulo, a iniciativa estará em exposição na 8ª edição do evento, que tem como propósito tornar as cidades brasileiras mais desenvolvidas, inteligentes e conectadas. O objetivo é apresentar o Centro de Excelência em Smart Cities ao mercado, como um novo ambiente de promoção das ações em Cidades Inteligentes.

O PTI-BR e a Brasil Soberano também apresentam no estande as suas frentes em Imersão em Cidades Inteligentes; teste, validação e certificação de tecnologias; qualificação e capacitação de equipes; implantação e operação de Centros de Controle e Operações (CCO´s); programas de inovação aberta e matchmaking de negócios.

Realizado desde 2015, o CSCM é uma promoção da Necta e Urban Systems que reúne projetos e debate ideias acerca da mobilidade urbana e Cidades Inteligentes. Nesta edição a expectativa é receber 3.000 participantes, mais de 300 palestrantes e 12 auditórios simultâneos, visando promover a integração, promoção de negócios e networking.

O público é formado por especialistas, entidades, empresas e poder público em busca de melhorias para cidades mais inteligentes e conectadas umas com as outras, sejam elas pequenas ou megacidades. Já os temas abordados serão voltados para o urbanismo sustentável; cidades prósperas; mobilidade e acessibilidade; cidades conectadas; cidades resilientes e inclusivas; cidades empreendedoras e cidades participativas e engajadas.

Referência em Smart Cities

Segundo o diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, o Parque Tecnológico, juntamente com a Brasil Soberano, vem desempenhando um papel fundamental na busca pela inovação, tendo como objetivo fundamental apoiar com a formação de cidades mais inteligentes e conectadas. “Colaborando com a transformação de municípios em cidades mais inteligentes, com maior eficiência na gestão dos recursos públicos e tomada de decisão, beneficiando a população com a melhoria nos índices de segurança, educação, emprego, renda e qualidade de vida”, afirmou.

Conforme o diretor da Brasil Soberano, Gustavo Lemes, o grupo atua em ações de cidades inteligentes há mais de 10 anos, com operações e sistemas que possibilitam mais eficiência, resiliência e sustentabilidade para as cidades. “A parceria da Brasil Soberano com o PTI-BR no Centro de Excelência em Smart Cities será uma referência para as ações em cidades inteligentes, do ponto de vista dos fabricantes de tecnologia, empresas operadoras das infraestruturas urbanas, prestadores de serviços digitais, bem como das cidades e seus cidadãos”, ressaltou.

Sobre a expectativas da participação, Gustavo conta que a intenção é realizar a divulgação do Centro de Excelência em Smart Cities. “Tanto em nosso estande como nos painéis em que estaremos presentes, ambiente que será uma referência para Cidades Inteligentes na América Latina. Estamos muito satisfeitos e com grandes expectativas em relação a este evento”, revelou o diretor do Grupo Brasil Soberano.

Transformação das cidades

Durante os dois dias da programação presencial do evento, as instituições serão protagonistas de algumas palestras e painéis. Além de marcar presença no estande da Prefeitura de Foz do Iguaçu, contribuindo com o posicionamento da cidade como um polo de inovação e empreendedorismo, atraindo investimentos, empresas e projetos inovadores.

O diretor de negócios e inovação do PTI-BR, Rodrigo Regis, destacou que a participação no evento se deve porque iniciativas como essa contribuem com o crescimento e a transformação das cidades brasileiras. “Demonstrando que a cidade de Foz do Iguaçu está se destacando nas políticas de transformação digital, inovação, conexões e empreendedorismo com foco em atender as necessidades dos cidadãos. Sendo importante para o compartilhamento de boas práticas e experiências bem sucedidas”, complementou.

Saiba mais sobre o Centro de Excelência

O primeiro Centro de Excelência em Smart Cities do Brasil é uma ação integrada entre o PTI-BR e a Brasil Soberano que busca a acelerar o desenvolvimento das cidades brasileiras por meio de tecnologias que melhorem a qualidade de vida da população.

Localizado no Itaipu A, primeiro bairro público inteligente do Brasil, o centro tem como propósito ser a representação real de um ambiente de integração das operações urbanas em municípios. Ao mesmo tempo em que trabalha em prol da inovação, empreendedorismo e negócios como caminho norteador, disponibilizando ao mercado todo o know-how que o PTI-BR vem construindo dentro do programa de cidades inteligentes sob uma perspectiva de geração de negócios para empresas ofertantes de soluções em Smart Cities.

O centro conta com o acompanhamento de organismos de referência, como o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade (ABRAC).

Créditos: Kiko Sierich/PTI.