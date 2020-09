O que: Cerimônia de Início das Concessões de Bolsas do Programa de Integração Universidade Empresa

Quando: nesta sexta-feira, dia 18 de setembro, às 14 h;

Onde: Auditório de eventos da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI)

Sobre o evento:

A cerimônia de assinatura dos Termos de Início das Concessões de Bolsas do Programa de Integração Universidade Empresa, uma iniciativa do Programa Acelera Foz, trata-se de um importante ponto de partida para a implantação da cultura de inovação nas empresas impactadas pela crise desencadeada pela pandemia do novo coronavírus. Lançado no final do mês de junho, o edital de seleção recebeu mais de cem propostas de empresas iguaçuenses. Destas, 67 foram aprovadas e vão atuar em parceria com 165 estudantes, que receberão bolsa-auxílio de até R$ 800,00. O Programa conta com apoio de seis Instituições de Ensino Superior parceiras.

A cerimônia será transmitida pelo canal do PTI-BR no YouTube (youtube.com/ptibrasil) e na página da Acifi no Facebook (facebook.com/acififoz).

Sobre o Programa de Integração Universidade Empresa

O Programa Integração Universidade empresa faz parte das ações do Programa Acelera Foz e tem como objetivo contribuir com a retomada econômica pós período de pandemia – através do desenvolvimento de soluções para micro, pequenas e médias empresas, além de diminuir a evasão de estudantes universitários, tanto da graduação como da pós-graduação, por meio da oferta de bolsas na modalidade Pesquisador na Empresa.

O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) é responsável pelas ações de integração entre as empresas e as universidades, coordenando todas as etapas desde o edital até a contratação dos bolsistas por um período de nove meses.

