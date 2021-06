Chefe da Casa Civil se reúne com a diretoria da Itaipu e agradece o apoio da empresa ao Paraná

O secretário foi recebido pelo diretor-geral brasileiro, general João Francisco Ferreira. O objetivo do encontro foi alinhar informações para defender os interesses dos paranaenses.

O secretário chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, se reuniu com a diretoria da margem brasileira da Itaipu, na tarde desta quarta-feira (9), em Foz do Iguaçu, para obter informações sobre a composição do orçamento da empresa, o processo de privatização da Eletrobras e a revisão do Anexo C do Tratado da Itaipu.

O secretário foi recebido pelo diretor-geral brasileiro, general João Francisco Ferreira, e em seguida assistiu a uma apresentação feita pelo diretor financeiro executivo, almirante Anatalicio Risden Junior.

O objetivo do encontro, segundo Silva, foi alinhar informações para defender os interesses dos paranaenses. “A MP [Medida Provisória 1.031] que trata da privatização da Eletrobras, por exemplo, está permeando o mundo político e algumas questões estão sendo levantadas”, disse. “Então vim para a Itaipu conhecer melhor esse contexto e também me atualizar sobre outros temas, para, se necessário, compartilhar essas informações e não deixar que a pauta política distorça os fatos.”

Silva aproveitou a ocasião para fazer um agradecimento “por tudo o que a Itaipu está fazendo pelo povo do Paraná”, referindo-se à série de obras estruturantes pagas pela empresa, que totalizam um investimento de cerca de R$ 2,5 bilhões para atender a antigas reivindicações da população paranaese.“Essa empresa é um orgulho para o nosso Estado e para o Brasil.”

Segundo o general Ferreira, a solicitação do chefe da Casa Civil foi muito bem-vinda. “Às vezes nos deparamos com algumas declarações que não correspondem à realidade, então, é importante que a população seja informada de forma clara e transparente e, nesse sentido, a visita do secretário foi importante”, afirmou o diretor.

Crédito: Sara Cheida / Itaipu Binacional