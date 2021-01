Chegam a Foz do Iguaçu os insumos para a campanha de vacinação

As vacinas Coronavac e AstraZeneca/Oxford foram autorizadas para uso emergencial pela Anvisa neste domingo, 17

A 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu recebeu na tarde deste domingo, 17, materiais, como seringas, máscaras de proteção individual e aventais, para a vacinação contra a covid-19. A Prefeitura Municipal de Foz está preparada para dar início à imunização da população e aguarda as orientações da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério de Saúde.

Na última semana, o prefeito Chico Brasileiro participou de reunião da Frente Nacional dos Prefeitos com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em que foi anunciado que nesta semana serão distribuídas as 8 primeiras milhões de doses – 6 milhões produzidas pelo Instituto Butantan com a farmacêutica chinesa Sinovac e 2 milhões da Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz).

As duas vacinas receberam aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) neste domingo.

A 9ª Regional de Saúde já recebeu 41.250 insumos para a vacinação. Entre eles, 19.200 seringas, além de carteiras de vacinação, jalecos e máscaras de proteção individual. Os materiais devem ser entregues ao município já na próxima semana, de forma concomitante com a distribuição das doses de vacinas.

Neste primeiro momento, a vacinação irá contemplar os profissionais de saúde da linha de frente no enfrentamento ao coronavírus, idosos em situação de asilo e indígenas.

A secretária municipal de saúde, Rosa Jeronymo, reuniu-se na sexta-feira, 15, com a equipe da Vigilância em Saúde e a Diretoria de Atenção Básica, para discussão sobre o Plano Municipal de Vacinação. “Está tudo organizado para iniciar, tão logo o imunizante chegue a Foz do Iguaçu”, afirmou Rosa.