Chegou a hora de resgatar o seu próprio negócio

Foz lança, na quarta, 19, rede com todo apoio para quem enfrenta problemas na empresa; garanta a sua inscrição

Uma oportunidade ideal a quem precisa de uma força para regularizar a micro e pequena empresa que está patinando sem enxergar uma solução para os problemas. Essa chance é o “Café, Negócios e Sucesso!”, uma ação estratégica do “Resgate Empresarial”, que será realizada nesta quarta-feira, 19, das 19h às 21h, em Foz do Iguaçu.

Durante o evento será firmado um termo de cooperação entre a ACIFI (Associação Comercial e Empresarial de Foz), Sebrae, Sicoob, Sincofoz (Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade de Foz) e Prefeitura de Foz do Iguaçu. Cada um deles garantirá benefícios exclusivos para quem aderir ao “Resgate Empresarial”, entre os quais: serviços gratuitos.

A proposta é ajudar as pessoas a regularizar negócios com dificuldades em diferentes situações, como documentos, alvará, contabilidade, questão fiscal, entraves burocráticos… O projeto “Resgate Empresarial” integra o “Programa Foz Desenvolve”, coordenado pelo Sebrae e prefeitura, em parceria com várias instituições.

“O objetivo é ajudar o empreendedor iguaçuense a desenvolver seu negócio”, afirmou Marcelo Padilha, consultor do Sebrae/PR. Segundo ele, a programação do evento, além do networking de benefícios, inclui rodada de negócios, sendo uma oportunidade para fazer contatos empresariais.

O “Café, Negócios e Sucesso!” acontecerá na sede da ACIFI, localizada na Rua Padre Montoya, 490, no centro de Foz. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo telefone 3521-9508 ou 99828-9961, com Adriana, ou direto pelo link http://bit.ly/2UO5emn.