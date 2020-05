Chuva e vertedouro aberto ajudam a normalizar nível do Rio Paraná

Deve chover ao longo desta sexta-feira em torno de 40 e 60 milímetros, de acordo com a meteorologia. O volume é considerado ótimo para um único dia.

O vertimento da usina de Itaipu, nesta sexta-feira (22), começou de madrugada, acompanhado de uma chuva fraca, mas bem-vinda. A vazão continua em média 1,3 mil metros cúbicos de água por segundo.

Deve chover ao longo do dia em torno de 40 e 60 milímetros, de acordo com a meteorologia. O volume é considerado ótimo para um único dia e contribui para normalizar o nível do Rio Paraná. Já o vertimento estava previsto apenas para o período da manhã, por volta das 10h.

A abertura do vertedouro de Itaipu é uma medida de socorro aos países vizinhos que sofrem impactos econômicos com a forte estiagem. A liberação de água permite escoamento da safra de grãos da Argentina e Paraguai. A iniciativa possibilitou emprego de mão de obra e transporte de mais de 150 barcaças, que estavam paradas por causa da seca do rio.

Até o final da operação, no final de maio, Itaipu terá contribuído com uma defluência média diária de 8,5 mil metros cúbicos de água por segundo (considerando vazão turbinada e vertimento), elevando o nível do rio abaixo em cerca de três metros.

Foto: Rubens Fraulini / Itaipu Binacional