Chuvas intensas e os Nossos Rios

As intensas chuvas dos últimos dois dias ocasionaram um aumento significativo no fluxo do Rio Iguaçu, o que resulta no represamento das águas do Rio Paraná.

Sendo assim, espera-se que o nível do rio suba rapidamente, tanto em Foz do Iguaçu (Brasil) quanto em Ciudad del Este (Paraguai).

A previsão é da Comissão Especial de Cheias (CEC) da Itaipu Binacional.

Comissão é responsável por monitorar a situação e atua de forma proativa na redução dos danos.

Assim como os órgãos de segurança do Brasil e Paraguai.

A previsão era de que, até as 20 horas de domingo, o nível do rio na área próxima à Ponte da Amizade aumente em cerca de seis metros, subindo de 110 metros para 116 metros acima do nível do mar.

Hoje dia 30, segunda-feira, o Rio Paraná continuará a subir, porém de maneira mais lenta.

Mas, a expectativa é que o pico de 117 metros seja alcançado aproximadamente às 21 horas.

Famílias afetadas

Estima-se que aproximadamente 120 famílias no bairro San Rafael, localizado em Ciudad del Este, no Paraguai, podem sofrer imapctos.

Sendo assim, a cota de inundação para as primeiras residências é de 108 metros.

Portanto, na missão de ajuda humanitária, os voluntários da Itaipu estão trabalhando em conjunto com os governos locais para transferir com segurança as pessoas afetadas para áreas seguras.

A Binacional também fornece auxílio através da distribuição de telhas e kits de alimentos.

Ou seja, tenta reduzir os danos causados pelas recentes tempestades ocorridas em diferentes departamentos do Paraguai.

Já no lado brasileiro, o único impacto até o momento é a estrutura do porto de areia do bairro Porto Meira, corre risco de impacto quando o nível atingir 114 metros.

Existe impacto direto na usina?

A usina não sofre impacto direto, e o vertedouro permanece fechado até, pelo menos, quarta-feira, 1º de novembro.

O Rio Iguaçu, que desagua no Rio Paraná, provoca um expressivo aumento na vazão, passando de 15 para 32 milhões de litros por segundo.

Portanto, se for acaso for necessário abrir as comportas devido ao aumento no fluxo de água em direção ao reservatório, a Itaipu informa a respeito dessa ação.

A Divisão de Estudos Hidrológicos e Energéticos da Itaipu constantemente monitora e avalia os níveis do Rio Paraná e a vazão do Rio Iguaçu.

Senso assim, essas informações são debatidas diariamente na reunião da Comissão de Cheias, que é composta por profissionais brasileiros e paraguaios de diferentes departamentos da empresa.

A Binacional emite boletins hidrológicos diários, são para os órgãos de Defesa Civil do Brasil e do Paraguai, e estão disponíveis no link.

As chuvas estão ocorrendo de forma atípica

Os técnicos da Itaipu consideram as chuvas intensas e a vasta área em que ocorrem na bacia do Rio Iguaçu como atípicas.

Eles monitoram a precipitação nas bacias relacionadas à usina.

Nessa segunda-feira (30), estima-se que a vazão nas Cataratas do Iguaçu supere os 20 milhões de litros de água por segundo.

O valor total é 13 vezes maior do que a média de fluxo registrado no atrativo.

A equipe técnica da concessionária Urbia Cataratas, responsável pela gestão da visitação do Parque Nacional do Iguaçu, em conjunto com o ICMBio, que é o órgão encarregado da administração da unidade de conservação, continua monitorando e avaliando a situação do Rio Iguaçu, localizado na área das famosas Cataratas do Iguaçu.

Fonte: Imprensa Itaipu Binacional.