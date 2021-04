Cidades Inteligentes no Turismo é tema de bate-papo do Hackatour Cataratas nesta sexta (30)

Paulo Angeli, Beto Marcelino e Gilmar de Lima falam sobre Cidades Inteligentes no Turismo.

Como preparação para o Hackatour Cataratas – maratona para o desenvolvimento de soluções inovadoras para o turismo – nesta sexta-feira (30), às 19h, será realizado um bate-papo sobre o tema desta edição: Cidades Inteligentes no Turismo.

Participam da conversa, o secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, Paulo Angeli; o manager do Smart City Expo Curitiba e iCities, Beto Marcelino; e o criador do HUB Mãozinha Verde, Gilmar de Lima. O evento será transmitido pelo Youtube do Hackatour (https://bit.ly/2R28WZU).

A 6ª edição do Hackatour Cataratas será promovida on-line de 7 a 9 de maio como parte da programação do Festival das Cataratas, que será realizado presencialmente em dezembro, em Foz do Iguaçu (PR).

O evento tem como público-alvo desenvolvedores web; analistas de sistemas; UX Designers; engenheiros; empreendedores de tecnologia; empreendedores; estudantes das áreas de turismo, hotelaria e administração; e entusiastas do turismo em geral. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site www.hackatour.com ao custo de R$ 50.

Hackatour Cataratas

Em menos de três dias, as equipes da maratona deverão desenvolver soluções dentro da temática proposta pelos organizadores (Cidades Inteligentes no Turismo). Para isso, terão o apoio de um time especializado em diversas temáticas, além de acompanharem palestras, mentorias e webinars. Mais detalhes estão disponíveis no regulamento do evento: https://bit.ly/3n80vrZ.

O Hackatour Cataratas é realizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Turismo e Projetos Estratégicos (IDESTUR), com organização do Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) e apoio estratégico do Ministério do Turismo, Governo do Paraná – por meio da Superintendência Geral de Inovação, Wakalua, UniAmérica, Startup PR, Sebrae Paraná, iCities e Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Campos do Jordão.

Créditos: Festival das Cataratas