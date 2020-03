Colaboradores do PTI participam do primeiro “Café com os Diretores”

Ação de aproximação com a diretoria acontece, a partir de agora, todos os meses

Colaboradores de diferentes áreas e projetos do Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) tiveram uma conversa mais próxima com os diretores da instituição na manhã desta sexta-feira, 13. Foi a primeira edição do “Café com os Diretores”, ação ligada ao novo planejamento estratégico do PTI e que, a partir de agora, acontece mensalmente.

O encontro com os diretores é uma oportunidade para os colaboradores falarem um pouco de suas atividades, tirar dúvidas e fazer sugestões à gestão do Parque Tecnológico. Todos os colaboradores podem inscrever-se e propor sugestões de temas para debater enquanto tomam um cafezinho com a diretoria.

O diretor superintendente do Parque Tecnológico, General Eduardo Garrido, explicou que 2019 foi um ano de estruturação do novo planejamento estratégico da instituição. Este ano, segundo ele, a intenção é que haja essa maior aproximação com os colaboradores. “Essa ação permite termos contato direto, em que o colaborador pode nos repassar diretamente seus principais anseios sobre o que acontece aqui no Parque”, comentou.

A avaliação do primeiro encontro foi positiva para o diretor superintendente. “Pude entender algumas das preocupações e verificar que há algumas coisas que não chegam até nós diretamente, e serão abordadas com os responsáveis pelas áreas ou projetos”, afirmou.

Josué de Souza Silva, da área de Infraestrutura, Segurança e Serviços, disse que esse contato demonstrou a flexibilidade da diretoria. “Mostrou que somos uma equipe e que temos que ir avante, todos unidos”.

Já Diego Estevão Pereira da Marra, do Complexo Turístico Itaipu, tinha a visão de uma diretoria mais isolada dos colaboradores. O café permitiu, de acordo com ele, uma conexão maior com os diretores, “de uma forma mais simples”.

A única representante mulher do primeiro encontro, Sandra Jacqueline Batista de Melo Silva, da área de Contabilidade e Patrimônio, convocou as demais colaboradoras a participar das próximas ações. Ela propôs o desafio: “vamos ser um número maior do que o número de meninos que teve esta vez. Fazer uma competição positiva, que vai agregar”. Outras colaboradoras estavam inscritas para esta edição do Café, mas entraram em período de férias.