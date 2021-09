Com apoio do Ministério do Turismo, Hackatour Cataratas Developers começa nesta sexta-feira (3)

Evento on-line segue com programação intensa até o dia 15.

Propiciar um espaço para a criação e desenvolvimento de inovações para o turismo. Este é o principal objetivo do Hackatour Cataratas Developers, evento que integra a programação do Festival das Cataratas e inicia nesta sexta-feira (3), às 14h.

A solenidade de abertura vai contar com a participação do secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, do Ministério do Turismo, William França, e de outras autoridades e especialistas do setor. O evento poderá ser acompanhado pelo Youtube (https://bit.ly/2WIk29S).

Além do apoio institucional, o MTur também tem participação na programação técnica da maratona, com a realização de duas palestras na próxima quinta-feira (9). Às 15h, Nicole Facuri, diretora do Departamento de Inteligência Mercadológica e Competitiva do Turismo no MTur, fala sobre as tendências do setor. Às 17h será a vez de Bárbara Blaudt Rangel, coordenadora de Destinos Inteligentes e Criativos da Coordenação Geral de Produtos Turísticos do MTur, abordar o tema “Destinos Turísticos Inteligentes”.

O Hackatour Cataratas Developers é promovido, realizado e organizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Turismo e Projetos Estratégicos (Idestur), com patrocínio master da Itaipu Binacional, parceria estratégica da UniAmérica Descomplica e apoio do MTur.

A maratona terá como tema principal “Turismo e Cidades Inteligentes”, com o público-alvo formado por pessoas com conhecimento ou experiência nas seguintes áreas: Devops; designer; marketing; comunicação; negócios/gestão; e entusiastas das áreas de turismo, hotelaria, arquitetura, administração, entre outras.

As equipes responsáveis pelos melhores projetos, além de receberem prêmios, terão a oportunidade de apresentar os seus produtos na Feira de Turismo e Negócios do Festival das Cataratas. O regulamento e mais informações estão disponíveis em: www.hackatour.com.

Programação

Logo após a solenidade de abertura, às 15h, o público poderá acompanhar a palestra “TRANS.FORMA.DOR – Guia prático de como mudar o mundo com produtos, serviços e unicórnios”, ministrada pelo neurocientista e empreendedor Luciano Freitas.

Mesmo quem não se inscrever na maratona tecnológica poderá aproveitar parte de conteúdo do evento para o seu aperfeiçoamento pessoal e profissional. Isso porque várias palestras poderão ser acompanhadas pelo canal do Youtube.

Confira:

03/09

14h – Abertura

15h – TRANS.FORMA.DOR – Guia prático de como mudar o mundo com produtos, serviços e unicórnios” – Luciano Freitas

07/09

10h – Webinar “Comece sua Startup Enxuta” – Marcelo Toledo

08/09

10h – Workshop sobre Desenvolvimento de Software – Fabio Nami Carlesso

15h – Palestra com Nicole Facuri (Ministério do Turismo) – Tendências e Turismo

17h – Palestra com Bárbara Blaudt Rangel (Ministério do Turismo) – Destinos Turísticos Inteligentes

10/09

10h – Palestra com Valmir Caixeta e Gerson Correa – “A construção do mindset ágil no surgimento de uma startup”

15/09

14h – Solenidade de Encerramento do evento e divulgação dos Premiados

Créditos: Festival das Cataratas