Com atendimento especial, Itaipu espera receber 8.800 turistas no feriado prolongado de Finados

O atrativo Itaipu Iluminada terá visita extra no domingo (30). Outros passeios tiveram ampliada a duração e ganharam novos horários.

A Itaipu espera receber cerca de 8.800 turistas nos quatro dias do feriado prolongado de Finados, de sábado (29 de outubro) a terça-feira (2 de novembro). Caso seja confirmada a previsão, está será a maior movimentação nos atrativos da usina desde a volta do atendimento normal do Complexo Turístico de Itaipu (CTI). Todas os cuidados sanitários para a prevenção da covid-19 são tomados.

Para receber os turistas, o CTI preparou um esquema especial: são mais horários, aumento em 15 minutos na duração dos passeios e atendimento na terça-feira (2), quando normalmente o turismo da Itaipu está fechado. Também excepcionalmente para o feriado, o atrativo Itaipu Iluminada vai operar no domingo (30). E o Ecomuseu, que está provisoriamente instalado no Centro de Recepção dos Visitantes, ao lado da entrada da usina, tem visitação gratuita.

O carro-chefe dos atrativos do CTI, a Itaipu Panorâmica, que dá uma visão geral da grandiosidade da usina hidrelétrica, funcionará de sexta a terça, das 8h às 17h, com saídas a cada 15 minutos. O passeio teve a duração ampliada para 1h30. O custo do ingresso é de R$ 42.

Já o passeio ao Refúgio Biológico Bela Vista teve a duração aumentada para 2h45. São 25 vagas para cada um dos oito horários: 8h30, 9h30, 10h, 10h30, 13h30, 14h30, 15h, 15h30. O deslocamento é feito em uma carretinha a partir do CRV – somente as saídas das 10h e das 15h serão feitas em veículo fechado. O ingresso custa R$ 30.

A Itaipu Iluminada terá os passeios das 19h às 21h na sexta, sábado e no domingo. No passeio, o visitante aproveita um show de músicas trinacionais, iluminação da barragem, fogos de artifícios e projeção mapeada. O atrativo teve o trajeto alterado para reduzir em 10 minutos o tempo em que as luzes ficam acessas e, assim, economizar energia. Mas o tempo total do passeio continua inalterado. O valor do ingresso é de R$ 45.

No sábado (29) e no domingo (30), tem o Itaipu by Bike, um passeio em que grupos de ciclistas conhecem a usina hidrelétrica sobre duas rodas. As pessoas precisam levar as próprias bicicletas do estilo “Mountain Bike”, além do capacete. O passeio dura 2h, sendo percorrida uma distância de 17km. O esforço é moderado – os ciclistas passam por terrenos de asfalto, terra, pedrisco e mata. São quatro paradas. O curso é de R$ 38.

Vale lembrar que alguns passeios têm vagas limitadas e os ingressos esgotam rapidamente. Por isso, recomenda-se adquirir as entradas com antecedência, reservando o melhor dia e horário para a visita, no site www.turismoitaipu.com.br.

Moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao lago de Itaipu não pagam ingresso, mediante apresentação de documento com nome, que comprove residência, como título de eleitor, contas em geral, entre outros. É necessário realizar reserva através do telefone (45) 3576-7000 ou Whatsapp (45) 99131-9119. Menores de 18 anos podem apresentar comprovante no nome dos pais.

Créditos: Kiko Sierich / PTI.