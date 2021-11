Começa montagem do Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu

O clima natalino já cria expectativa na cidade, que quer se tornar também destino internacional de Natal

Quem passa pela Praça da Paz, na Avenida JK, em Foz do Iguaçu, acompanha uma movimentação diferente. É o vaivém do início da montagem do Natal de Águas e Luzes, evento que pretende transformar a fronteira do Brasil com o Paraguai e Argentina em destino internacional também da maior festa religiosa do planeta.

Uma das grandes novidades será a iluminação cênica inédita da Ponte Internacional da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai. Outros nove pontos, entre eles o Gradamão da Vila A, integram a festa, que é organizada pela Prefeitura e tem como apoiadores a Itaipu Binacional e o Fundo Iguaçu, entre outros. Todos os elementos decorativos terão tecnologia com baixo uso de energia.

A lista da programação cultural e artística é bastante ampla: inclui shows do cantor Daniel e do padre Reginaldo Manzotti, balonismo, autos natalinos, desfile de Natal (parada) e apresentação da Banda Sinfônica do Exército, entre outros. Todas as atrações serão gratuitas.

A expectativa é grande em relação ao evento, que este ano ganhou o conceito de Águas e Luzes numa alusão às Cataratas do Iguaçu, maior atração turística de Foz, aos rios que banham a região e à própria usina de Itaipu, maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.

Emoção do alto

De forma modular, o Natal vai ganhando corpo e forma. E quem vê tudo do alto de um prédio da Rua João Rouver, atrás da Prefeitura, se emociona. É o caso da assistente administrativa Dalva Cemim Pimentel, animada com a festa. “A chegada do Natal vem para qualificar, repensar a vida, os valores. É um período em que a gente reflete muito, e ainda mais agora com a pandemia. Que esse evento possa proporcionar alegria a todos e que os corações se encham de paz e gratidão”.

Durante os 35 dias de programação, que vai de 1º de dezembro de 2021 a 5 de janeiro de 2022, a Praça da Paz será conhecida como a Praça das Águas e o Vale das Borboletas. Já a Avenida Schimmelpfeng será o ponto do Caminho das Águas (a via leva à Avenida das Cataratas, que liga ao Parque Nacional do Iguaçu, e une aquele atrativo à usina de Itaipu, pela Avenida JK).

A Avenida Brasil será o ponto dos Presentes de Luz e a Matriz São João Batista o ponto do Milagre da Luz, referência ao nascimento do menino Jesus e à estrela que guiou os reis magos. O Colégio Mitre será o ponto Um sonho de Natal. Já o Gramadão se transformará na Vila de Natal e Floresta Encantada. A Catedral Nossa Senhora de Guadalupe segue a mesma linha da matriz, com o ponto Milagre de Natal. Os trevos da Avenida Costa e Silva e do Aeroporto darão boas-vindas aos visitantes com os pontos Magia de Natal, que se repete para os moradores no Terminal de Transporte Urbano.

Segundo o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira, depois de atravessar uma grande crise provocada pela covid-19, a população inteira de Foz do Iguaçu está esperando por momentos de encantamento. E ela merece essa alegria. “Essa é mais uma forma de Itaipu contribuir com o desenvolvimento econômico regional”, afirma, ao lembrar que o turismo foi um dos setores mais prejudicados pela pandemia.

Durante esse período, Itaipu ajudou em várias frentes. Só no combate à pandemia foram mais de R$ 85 milhões. Nas obras estruturantes, como a construção da segunda ponte sobre o Rio Paraná e melhorias no Aeroporto Internacional de Foz, os aportes somam mais de R$ 2,5 bilhões, com geração de empregos para mais de 2,5 mil pessoas.

Expectativa geral

Para o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, a ideia é tornar o Natal de Águas e Luzes um evento perene. “Conhecida como destino internacional pelas belezas naturais das Cataratas do Iguaçu e pela grande obra da engenharia humana, a Itaipu Binacional, entre outras atrações, a cidade tem tudo para se fixar como roteiro preferido de Natal de muitos turistas. Mas, para isso, será necessário o comprometimento de todos, das entidades públicas e privadas e de toda a sociedade”, diz o prefeito.

Chico Brasileiro acrescenta: “se esse esforço acontecer, de fato, teremos um combo perfeito: um Natal monumental à altura dos nossos moradores e visitantes”. É a mesma opinião compartilhada pelo secretário municipal de Turismo, Paulo Angeli. “Se a cidade se unir nesta iniciativa para valer, teremos um novo nicho de mercado para Foz do Iguaçu. Com isso, a cidade amplia o leque de opções e tem a oportunidade de promover mais renda para todos.”

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Foz (Acifi), Faisal Ismail, aposta na iniciativa para recuperação das vendas e criação de muitos empregos temporários e permanentes. Para ele, a partir deste conceito definido de Natal, o evento deverá atrair muita mais gente do que se normalmente se espera nesta época, em toda a fronteira. “O Natal de Águas e Luzes vai movimentar todo o comércio da fronteira, passando por bares, restaurantes, atrativos turísticos e hotelaria. Esperamos que esse Natal seja um marco para Foz do Iguaçu, trazendo alegria, renda e encantamento a todos”, diz o líder empresarial.

Programação

Entre 1º de dezembro e 5 de janeiro, o Gramadão da Vila A e a Praça da Paz vão receber grandes espetáculos musicais. O mais esperado é o do cantor Daniel, astro da música pop sertaneja, no dia 19 de dezembro. No dia 22, um dos padres mais queridos do Brasil comanda a festa no Gramadão.

Nos dias 1º e 2 de dezembro, a Cia Sorriso com Arte fará o espetáculo “Um encanto de Natal”; nos dias 4 e 5, a Banda Sinfônica do Exército se apresenta no Gramadão. O espetáculo de encerramento, no dia 23, será com a Cia Arte & Manhas.

A partir do dia 3 e até o dia 22 de dezembro, a população poderá acompanhar o show diário de acendimento das luzes de Natal, chamado “Encantamento”, como um anúncio do magia do Natal, no Gramadão e na Praça da Paz.

Grupos locais e regionais de cultura popular, dança, bandas e corais também se apresentarão nos dois palcos principais, mas a festa se espalhará pela cidade. “Teremos apresentações nos bairros e também na carreta-palco que vai circular pelos bairros”, explica o diretor da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, Juca Rodrigues.

Outras informações sobre as atrações do Natal de Águas e Luzes 2021 podem ser conferidas no site http://www.natalaguaseluzes.com.br. Prepare-se: você vai se encantar!

Créditos: Divulgação/PixelSAV/Itaipu Binacional.