Começam as obras de duplicação da Rodovia das Cataratas. Motoristas devem ficar atentos

Principal corredor turístico de Foz do Iguaçu liga o Parque Nacional do Iguaçu ao trevo da Argentina.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) iniciou nesta quinta-feira (29) as obras de duplicação da BR-469, a Rodovia das Cataratas, principal corredor turístico de Foz do Iguaçu e região. O trecho de 8,7 quilômetros liga o Parque Nacional do Iguaçu ao trevo da Argentina, passando pelo acesso ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Os recursos são de Itaipu Binacional.

Por causa da movimentação de homens e máquinas no local, os motoristas devem redobrar a atenção e obedecer a sinalização provisória.

De acordo com o DER-PR, neste primeiro momento serão executados os serviços de limpeza de camada vegetal próxima à rodovia, onde será implantada a nova pista, bem como levantamentos iniciais. A frente de trabalho estará concentrada próximo ao acesso ao Aeroporto Internacional.

Investimento

O investimento para a duplicação da Rodovia das Cataratas será de R$ 129.663.982,03. Também serão implantadas vias marginais, passeios, ciclovia, uma nova ponte sobre o Rio Tamanduá, passa-faunas, iluminação com LED e quatro viadutos.

O prazo de execução é de 18 meses. Neste período, também será executada a restauração e manutenção do pavimento existente da BR-469, bem como melhorias na faixa de domínio da rodovia.

A duplicação da Rodovia das Cataratas é resultado da parceria entre Governo do Paraná, governo federal e a Itaipu Binacional.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.