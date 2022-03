Comissário geral da ONU elogia participação da Itaipu na Expo 2020 Dubai

Diplomata destacou a divulgação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, para o público da Exposição Universal

O comissário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Expo 2020 Dubai, Maher Nasser, esteve no Pavilhão Brasil na Expo 2020 Dubai, na tarde desta terça-feira (29). Na ocasião, fez uma visita guiada pelo superintendente Gestão Ambiental, Ariel Scheffer da Silva, passando pelas ativações preparadas pela Itaipu Binacional para divulgar os cuidados com a água, o meio ambiente e as pessoas.

Nasser elogiou os conteúdos preparados pela a empresa. “Uma exposição que engaja muito as pessoas e é muito interativa. Uma pena que vocês não a tiveram ao longo dos seis meses da Expo”, afirmou ele, destacando a ativação que mostra as ações da empresa relacionadas a cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030.

Segundo ele, é de fundamental importância trazer esse tema para o público de uma Exposição Universal. “Estar aqui no Pavilhão Brasil e ver os ODS conectados com um trabalho que é desenvolvido em diferentes projetos e práticas sustentáveis que são, inclusive, mais antigas que a Agenda 2030, prova que há uma continuidade nesse processo de trabalhar para criar prosperidade e proteger o meio ambiente ao mesmo tempo”, afirmou.

Nasser também destacou o fato de que os ODS nasceram no Brasil, a partir das discussões da Conferência Rio 20. “E, agora, líderes mundiais adotaram essas metas. Mas elas não são só de governos. São para indivíduos, para o setor privado, para a sociedade civil, para todos. E não tenho dúvidas de que, juntos, podemos alcançá-las”, acrescentou.

“Itaipu é solução”

Outra autoridade em relações internacionais que viu toda a exposição da Itaipu é o diplomata e engenheiro brasileiro Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio e atual vice-presidente da Pepsi Co. Ele esteve na manhã desta quarta-feira (30), no Pavilhão Brasil.

Para Azevedo, a participação da binacional é muito importante porque o país enfrenta grandes desafios no campo ambiental e a empresa se apresenta como solução. “É uma imagem importante que a gente tem que passar para o público internacional. A maior parte das pessoas fora do Brasil não entende o tamanho dos desafios e a criatividade das soluções que temos”, afirmou.

Azevedo se disse orgulhoso da exposição montada por Itaipu. “Fico muito contente em ver a interação do público de maneira geral com a exposição, principalmente as crianças, que ficam muito animadas com tudo que está sendo apresentado a elas”.

Créditos: Rodrigo Sodré/Istreamingstudio/Itaipu Binacional.