Comitiva realiza visita técnica no PTI-BR para estabelecer iniciativas na área de Infraestrutura da Qualidade

O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) recebeu, nesta sexta-feira (11), a visita técnica de uma comitiva formada por representantes do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), da Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade (Abrac) e da União Dinâmica de Faculdades Cataratas (UDC).

A comitiva teve a oportunidade de conhecer, in loco, o laboratório de Infraestrutura da Qualidade e discutir como serão as primeiras atividades da iniciativa, que é pioneira no Brasil. O laboratório tem como objetivo aproximar as instituições que fornecem soluções de Infraestrutura da Qualidade dos desenvolvedores de tecnologia, com foco na temática das cidades inteligentes, gerando mais confiança aos produtos e serviços desenvolvidos no local.

Durante a visita a comitiva participou ainda de uma roda de conversa com o diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido e o diretor de negócios e inovação, Rodrigo Regis.

Em sua fala, o diretor superintendente reforçou a satisfação dessa parceira. “Para o Parque Tecnológico, toda essa sinergia é muito importante para fazer com que Foz do Iguaçu também seja um polo de inovação. Essa iniciativa do Laboratório de Qualidade vai contribuir muito para o alcance desse objetivo, para a atração de empresas, diversificação da economia local, retenção de talentos locais e a ampliação da qualidade de vida à população”, destacou Garrido.

Ao mencionar sobre o laboratório de Infraestrutura da Qualidade, o presidente do Inmetro, Marcos Heleno Guerson, destacou como um momento ímpar a sinergia que existe atualmente entre o Inmetro (organismo de normalização) com organismos de avaliação de conformidade. Sobre a visita, afirmou que: “Hoje já surgiram várias possibilidades para trabalharmos uma inserção internacional da infraestrutura da qualidade e do que está sendo feito em Foz do Iguaçu a respeito das Cidades Inteligentes”, disse.

Além do presidente do Inmetro, Marcos Heleno Guerson, também visitaram o PTI-BR, o diretor geral ABNT, Ricardo Rodrigues Fragoso, superintendente da Abrac, Masao Ito, a assessora da superintendência Abrac, Cleriane Lopes Denipoti, o pró-reitor da UDC, Fabio Hauagge do Prado, o assessor presidência do Inmetro, Marcos Aurelio de Lima Oliveira, a chefe de gabinete do Inmetro, Leililene Antunes Soares e o diretor de planejamento e articulação institucional do Inmetro, Paulo Henrique Lima Brito.

