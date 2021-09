Comitivas do Governo do Estado do Paraná realizam visita técnica no PTI-BR

O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) recebeu, nos últimos dias, visitas de vários representantes do Governo do Estado do Paraná. A ideia é prospectar e estudar possíveis sinergias e parcerias nas áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Uma das resoluções definidas foi a realização de um encontro envolvendo todos os Parques Tecnológicos do Paraná. O evento ocorrerá em Foz do Iguaçu, no PTI-BR, em novembro (com data que será divulgada em breve).

“Faremos um encontro presencial dos Parques Tecnológicos do Paraná, e das startups e indústrias instaladas nesse sistema. É muito importante o contato pessoal, o intercâmbio de experiência e valorizar esse sistema como um indutor do desenvolvimento regional”, disse Danielle Azevedo Portela, coordenadora do GT/Permanente do Sistema Estadual de Parques Tecnológicos do Paraná (Separtec).

O Superintendente do Governo do Estado do Paraná, Marcelo Rangel, ressaltou sobre a importância desse evento para intensificar os esforços na busca de investimentos internacionais.

“Temos uma legislação estadual que beneficia os grandes investimentos da indústria de inovação. A Superintendência, a prefeitura de Foz, a Itaipu Binacional e o PTI-BR, estão trabalhando unidos para atrair investimentos mundiais. Esse evento deve aprofundar a interatividade entre os parques. Na inovação, é muito importante um parque contar com o apoio de outros parques”, explicou Rangel.

Inovação e Tecnologia

Marcelo Rangel destacou na visita que considera o PTI-BR um ecossistema de referência nacional em pesquisa e empreendimentos de inovação. “O PTI-BR é um dos parques tecnológicos mais respeitados, melhor equipados e com a gestão mais competente do País. É um orgulho para o Governo do Estado acompanhar todos os trabalhos realizados aqui, seja na área de pesquisa ou no desenvolvimento de startups”, destacou.

“A Fundação está trabalhando para reforçar as parcerias e colocar a expertise do PTI-BR a serviço do Paraná nas áreas do agronegócio, das Cidades Inteligentes, do turismo, das energias renováveis e muitas outras. Para nós é uma honra muito grande ser a sede deste evento”, afirmou o diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido.

Visita técnica

As comitivas do Governo do Estado do Paraná também tiveram a oportunidade de conhecer o ecossistema do Parque Tecnológico, em especial o Laboratório Vivo de Cidades Inteligentes e o Centro de Desenvolvimento Tecnológico.

Créditos: PTI-BR