Complexo Turístico Itaipu conquista prêmio Travellers’ Choice 2022

Reconhecimento é baseado em milhões de avaliações e opiniões de viajantes de todo o mundo, no site TripAdvisor. É a terceira vez que CTI recebe certificação.

O turismo de Itaipu acaba de receber mais um importante reconhecimento do setor: o selo Travellers’ Choice 2022. É a terceira vez consecutiva que o Complexo Turístico Itaipu (CTI) ganha o prêmio concedido pelo site de viagens TripAdvisor, que avalia hotéis, pousadas, acomodações, destinos, atrações, marcas, produtos e restaurantes.

A conquista celebra as ótimas avaliações de viajantes no TripAdvisor, nos últimos 12 meses. O selo destaca as experiências oferecidas aos visitantes nos cinco atrativos oferecidos pelo complexo: Itaipu Panorâmica, Itaipu Iluminada, Itaipu Refúgio Biológico, Itaipu Especial e Itaipu By Bike.

A premiação chega no momento em que a retomada do turismo está sendo comemorada por diferentes áreas ligadas ao setor em Foz do Iguaçu. No CTI, o mês de julho foi o mais movimentado de 2022. O número de visitantes foi de 57.561 turistas, um aumento de 93%, quando comparado ao mesmo período de 2021. Desde 1976, quando as visitas começaram na usina hidrelétrica, mais de 20 milhões de turistas já passaram por Itaipu.

Reconhecimento

O Travellers’ Choice reconhece os estabelecimentos que recebem avaliações excelentes. Os vencedores do prêmio fazem parte do grupo de 10% dos melhores perfis no TripAdvisor e são os atrativos turísticos que demonstram compromisso com a excelência em hospitalidade.

Em 2021, o CTI já havia recebido a honraria prata na versão latino-americana do World Responsible Tourism Awards (WTM), que já acontece há 15 anos, em Londres. O prêmio é uma das mais importantes referências em turismo responsável e sustentável para o mundo e reconhece os melhores esforços pelo desenvolvimento do setor.

O Complexo também foi o primeiro atrativo turístico do Brasil a obter a certificação ISO 9001, que comprova a implantação de um sistema para gerir e manter a qualidade do serviço prestado aos visitantes.

Investimentos

O CTI está sendo reestruturado com investimento em obras de infraestrutura, como a revitalização do Mirante do Vertedouro, do Mirante Central, do Centro de Recepção de Visitantes e do Ecomuseu. O objetivo é proporcionar melhorias em acessibilidade, conforto e embelezamento.

Em julho foi lançado o aplicativo “Itaipu Turismo”, uma ferramenta disponível em português, inglês e espanhol, que permite obter informações e comprar passeios, além de avaliar, acessar curiosidades e experiências sobre as atrações. A ferramenta pode ser baixada para celulares nas lojas de aplicativos para Android e iOS. Mais informações sobre o Turismo Itaipu podem ser encontradas no site www.turismoitaipu.com.br ou pelo telefone (45) 3576-7000.

Créditos: Itaipu Binacional.