Complexo Turístico Itaipu é finalista em premiação internacional de turismo responsável

O resultado será anunciado nesta quinta-feira (29). O WTM Latin America Responsible Tourism Awards reconhece os melhores esforços pelo desenvolvimento do setor.

O Complexo Turístico Itaipu (CTI) é um dos finalistas da primeira edição do prêmio WTM Latin America Responsible Tourism Awards, a versão latinoamericana do prêmio mundial World Responsible Tourism Awards, que já acontece há 15 anos, em Londres.

O prêmio é uma das mais importantes referências em turismo responsável e sustentável para o mundo e reconhece os melhores esforços pelo desenvolvimento do setor.

O resultado da premiação será anunciado nesta quinta-feira (29), às 14h (de Brasília), com transmissão on-line na plataforma WTM Global Hub (https://www.wtm.com/latin-america/pt-br.html). A primeira edição do evento contou com 53 inscritos de todas a América Latina. Para a fase final foram selecionados 13 destinos.

Além do Complexo Turístico Itaipu, são finalistas nessa premiação: Awake Travel (Colômbia), Awamaki (Peru), Brasil Food Safaris (Brasil), Corredor Turístico Pájaros Pintados (Uruguai), Expediciones Sierra Norte, Pueblos Mancomunados (México), Fundación Teatro del Lago (Chile), Instituto Costarricense de Turismo (Costa Rica), La Mano del Mono (México), Puntacana Resort & Club (República Dominicana), Reserva Biológica Huilo Huilo (Chile), Sitios WAO (Venezuela) e Travolution (Chile).

Para a seleção dos finalistas do WTM Latin America Responsible Tourism Awards foram considerados vários critérios: ações do turismo para promover o desenvolvimento local sustentável; a capacidade de transformar os destinos em lugares melhores para as pessoas morarem e visitarem; atuar em prol da mudança, tornando o turista um agente de criação de empregos locais qualificados; e a contribuição para a preservação cultural e a sustentabilidade da indústria no longo prazo.

Segundo o general Eduardo Garrido, diretor-superintendente do Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR), responsável pela administração do CTI, é uma grande honra estar entre os 13 finalistas do prêmio da WTM Latin America.

“Estar na final é resultado do modelo de gestão que estamos operando no CTI, com foco no turismo responsável e sustentável”, afirma Garrido. “A receita obtida com nossos visitantes garante o pagamento do nosso custo operacional e permite ao Parque Tecnológico direcionar recursos para ciência, tecnologia, empreendedorismo e inovação. Esse reconhecimento internacional possibilita visibilidade ao nosso atrativo e contribuirá para a retomada dos empregos em Foz do Iguaçu, em níveis anteriores à pandemia que atingiu o mundo, desde o ano passado”, diz o diretor.

Investimentos e premiações

O CTI está sendo reestruturado desde o ano passado com investimento em obras de infraestrutura, como a revitalização do Mirante do Vertedouro, Mirante Central, Centro de Recepção de Visitantes e Ecomuseu, proporcionando melhorias em acessibilidade, conforto e embelezamento.

Também está investindo em um novo passeio da Visita Histórica. Trata-se de um novo circuito turístico que vai ligar o futuro Mercado Municipal de Foz do Iguaçu ao Gramadão da Vila A e à Usina, com paradas em pontos históricos que remetem à época da construção de Itaipu, como o Hospital Ministro Costa Cavalcanti e a Vila C.

Em 2020, o CTI recebeu o Selo Travellers’ Choice – TripAdvisor. Esse prêmio, baseado em milhões de avaliações de viajantes internacionais, reflete “o melhor dos melhores” em serviço, qualidade e satisfação do cliente para acomodações, destinos, atrações, restaurantes e experiências.

Também recebeu recertificação da ISO 9001:2015. O CTI foi o primeiro atrativo turístico do Brasil a obter a certificação ISO 9001, que comprova a implantação de um sistema para gerir e manter a qualidade do serviço prestado aos visitantes.

Crédito: Kiko Sierich/Complexo Turístico Itaipu.