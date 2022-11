Complexo Turístico Itaipu terá horário ampliado no feriado prolongado

Serão ofertados mais horários para os passeios; Refúgio Bela Vista abrirá também na terça-feira (15).

O Complexo Turístico Itaipu (CTI) divulgou os horários de atendimento dos atrativos turísticos para o próximo feriado prolongado da Proclamação da República, comemorado na próxima terça-feira, dia 15 de novembro. Os horários especiais já passam a valer a partir da sexta, dia 11, e a expectativa é que mais de nove mil pessoas passem pelos atrativos nos cinco dias.

Visita Panorâmica

Os turistas terão uma hora a mais para fazer o principal e mais procurado atrativo da Usina, Itaipu Panorâmica. As saídas serão a cada 15 minutos, das 8h30 até as 17h.

O tour tem 1h30 de duração e apresenta ao visitante uma visão ampla da barragem, com paradas livres no Mirante Central e no Mirante do Vertedouro.

Itaipu Especial

O passeio mais completo, que leva o visitante até o interior da barragem, também terá horário ampliado durante o feriado. Serão nove saídas por dia, com início às 8h30, nos seguintes horários: 8h30, 9h, 10h, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h e 16h30.

Essa atração, vale lembrar, só é permitida para pessoas acima de 14 anos e, por conta do acesso à área industrial da Itaipu, há algumas regras de vestimenta, como uso de calçados fechados e sapatos sem salto. É recomendável agendar a visita com antecedência.

Refúgio Biológico

O Refúgio Biológico Bela Vista terá oito saídas diárias e, excepcionalmente, abrirá na terça (15), com visitas agendadas seguindo o cronograma de saídas às 8h30, 9h30, 10h, 10h30, 13h30, 14h30, 15h e 15h30.

Itaipu Iluminada

A Itaipu Iluminada terá sessões na sexta-feira (11) e no sábado (12), com início às 19h e término às 21h. Na atração, além da iluminação da barragem por 747 refletores e 112 luminárias, o visitante também pode acompanhar uma apresentação completa da história da construção da usina, com show de músicas trinacionais.

Para adquirir ingressos e saber mais informações sobre os passeios, visite o site www.turismoitaipu.com.br ou ligue para (45) 3576-7000.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.