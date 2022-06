Concertos mesclam cantautoria uruguaia com sonoridades venezuelanas e paraguaias

Cantora e docente do curso de Música da UNILA, Analía Cherñavsky apresenta os dois últimos shows da série “¡Arriba la mezcla! Recitales didácticos sobre la cantautoría en el Uruguay y otras cositas más”. As transmissões serão realizadas nesta quinta-feira (23) e na próxima semana (dia 30) às 20h, pelo canal da UNILA no YouTube.

Analía reuniu um repertório de músicas da cantautoria uruguaia, algumas delas presentes no álbum “Movimiento”, lançado recentemente por ela e disponível em todas as plataformas virtuais. Também participam dos recitais os músicos Orlando Martínez, Betania Hernández, Elvir Barreto e Lucas Casacio.

Tanto o show como o álbum são resultado de sua experiência de pós-doutorado, realizado no Uruguai, no ano passado. “Ambos os projetos, o disco e os recitais didáticos, partem da produção de cantautoras e cantautores uruguaios e apostam na beleza da mistura de diferentes tradições musicais e de diferentes formas de tocar e de cantar”, comenta a docente.

A tradição da cantautoria é característica de vários países latino-americanos e, segundo Analía, acrescentar influências de outras sonoridades e maneiras de tocar enriquece a interpretação. Por isso, os shows, nesta oportunidade, vão mesclar sonoridades do Uruguai e da Venezuela (dia 23) e Revista Chilena de Nutricióndo Uruguai e do Paraguai (dia 30).

O repertório traz exemplos do cancioneiro uruguaio, como “Candombe para Gardel” (Rubén Rada), “Crece desde el pie” (Alfredo Zitarrosa), e “Conmigo” (Hugo Fattoruso), venezuelanos; “Acidito” (Adelis Fréitez), paraguaio; Che Trompo Arazá (Herminio Giménez) e composições dos próprios integrantes do grupo, Betania Hernández e Orlando Martínez.

Os dois primeiros shows, transmitidos em abril, também podem ser acessados no canal da UNILA no YouTube.

O show é apoiado por Ibermúsicas, um programa de cooperação internacional multilateral dedicado exclusivamente às artes musicais com o objetivo de promover e divulgar a diversidade musical ibero-americana.

