Concreto permeável é tema de trabalho apresentado na FIciencias

Solução intitulada de “Permecreto” poderá ser capaz de escoar a água proveniente da chuva direcionando-a para o solo de forma sustentável.

Uma proposta sustentável para a drenagem pluvial urbana: o Permecreto. Esse é o tema do projeto desenvolvido por três alunos do Colégio Sesi Curitiba (CIC), que está sendo apresentado na FIciencias 2022. O objetivo da solução é melhorar a passagem da água da chuva, reduzindo as consequências da impermeabilidade das ruas e calçadas.

Os estudantes Isabella Salvi Kozak, Leonardo Gomes Nascimento e Milena Fernanda Pereira, criaram o concreto permeável diante da problemática da má drenagem urbana e da incapacidade das cidades em reter água da chuva, que resultam em ilhas de calor, emissões de gases, enchentes e alagamentos.

O projeto consiste na criação de um concreto permeável feito a partir de britas de poliestireno expandido (EPS) reciclado, mais conhecido como isopor, juntamente com resíduo de fibra de vidro para gerar mais resistência.

Fazer a diferença

Além de permeável, o Permecreto se torna sustentável com reutilização de materiais que seriam descartados e que não possuem uma forma viável de reciclagem. A ideia é que a solução possa ser aplicada em construções como pavimentação de calçadas direcionadas à passagem de pedestres.

Segundo a aluna Isabela, um dos propósitos da equipe é fazer a diferença: “Para a gente mostrar para o mundo que a gente quer ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida e como um simples asfalto interfere muito em como a gente vive”, ressaltou.

Sobre a participação no evento, o estudante Leonardo contou que o objetivo é alcançar mais visibilidade e crescimento para a iniciativa. “Para mim é como se mudasse tudo, porque a experiência que a gente tem aqui não vamos ter em lugar nenhum. É incrível descobrir novos projetos, inovações e aplicar o nosso produto”, disse entusiasmado.

Para a sua colega de projeto, Isabela, estar na FIciencias é muito importante. “A gente acreditou que trabalhar com tanto esforço possibilitaria trazer isso para as pessoas, além de mais oportunidades e troca de conhecimento. Está sendo muito incrível”, finalizou a aluna.

A feira

A FIciencias é um espaço para que alunos de diversas escolas do Brasil, do Paraguai e Argentina apresentem suas ideias criativas e inovadoras, com base no conhecimento científico.

Realizada pelo Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) e pela Itaipu Binacional, em parceria com 6 universidades. Nesta 11ª edição da feira estão sendo expostos 138 trabalhos de estudantes dos 8º e 9º anos, do ensino fundamental, além dos alunos do ensino médio e da educação profissional técnica de nível médio das instituições públicas e particulares.

A feira, aberta a toda a comunidade, está sendo realizada no Hotel Golden Park em Foz do Iguaçu, nesta semana de 24 e 28 de outubro. A cerimônia de encerramento e premiação dos trabalhos destaques está marcada, para a manhã de sexta-feira, às 9h.

Créditos: Kiko Sierich/PTI.