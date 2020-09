Concurso do Meme Ambiental 2020 chega à fase final, com votação pela internet

Organização recebeu 67 trabalhos de 21 municípios da região. São dez os finalistas. Votação será de 10 a 15 de setembro.

O 1º Concurso Regional de Memes Ambientais, promovido pela Itaipu Binacional e Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, recebeu 67 trabalhos de 21 municípios da região. A comissão avaliadora concluiu a seleção dos dez finalistas nesta quarta-feira (9) e o concurso agora segue para a fase final.

A escolha do Meme Ambiental 2020 será feita pelo público geral, na página oficial do Conselho dos Municípios Lindeiros no Facebook (@conselhodosmunicipioslindeiros). Serão cinco dias de votação, a partir desta quinta-feira (10) – até o dia 15 de setembro. Cada curtida recebida pelo meme será computada como um voto.

Os três trabalhos mais votados serão os premiados com uma bicicleta. A entrega será no dia 21 de setembro, quando é comemorado o Dia da Árvore, no Ecomuseu de Itaipu. Os vencedores também terão seus trabalhos publicados nas redes sociais oficiais do Conselho dos Municípios Lindeiros, da Itaipu e da Rede Regional de Cultura e Patrimônio da BP3 e Educação Ambiental.

De acordo com a organização, a comissão julgadora escolheu os finalistas com base nos seguintes critérios: relevância, formato de apresentação, criatividade, e correção ortográfica e gramatical. O objetivo é incentivar a divulgação de mensagens que promovam a conscientização ambiental.

O endereço da página do Conselho dos Municípios Lindeiros https://www.facebook.com/conselhodosmunicipioslindeiros