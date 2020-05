Concurso Público: Prefeitura convoca candidatos para prova de títulos

Concorrentes aos cargos de nível superior devem apresentar documentação nos dias 12 e 13 de maio, exclusivamente em formulário online

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Comissão Especial de Concurso Público, divulgou as datas para as provas de títulos dos candidatos inscritos no Concurso Público nº 01/2019. Os prazos do cronograma inicial foram suspensos devido às medidas de prevenção a Covid-19. Agora, a Fundatec, banca organizadora da prova, retoma a convocação de forma exclusivamente online.

A entrega dos documentos deve ser feita nos dias 12 e 13 de maio através do site da Fundatec, onde estará disponível o link para o preenchimento do Formulário Online de Entrega dos Títulos e para upload dos documentos escaneados para avaliação.

Foram chamados para participar dessa etapa do certame os candidatos com as melhores classificações para os seguintes cargos: Contador Júnior; Engenheiro Cartográfico; Médico Auditor;

Médico da Família; Médico Legista; Médico Neuropediatra; Médico Oftalmologista; Médico Perito e Psicólogo Educacional Júnior.

A classificação final e a homologação do concurso para os cargos de nível superior devem ocorrer no dia 25 de junho, após o prazo para apresentação de recursos.



Nível médio e técnico

Os concorrentes aos cargos Professor Nível I, Instrutor de Libras, Operador de Computador, Agente de Combate às Endemias e Agente de Combates às Endemias em Saúde devem aguardar a retomada das provas de desempenhos didáticas e provas práticas, suspensas de forma preventiva.

Para os demais cargos de nível médio e técnico – Protético, Técnico de Gesso (Imobilização Ortopédica), Técnico em Agricultura Júnior, Técnico em Higiene Dental, Técnico em Radiologia, Auxiliar de Enfermagem do Trabalho Júnior e Auxiliar de Saúde Bucal Júnior – a classificação final e a homologação já estão disponíveis para consulta.

Mais informações sobre o certame e os editais estão disponíveis no link: http://www.fundatec.org.br/portal/concursos/index_concursos.php?concurso=545