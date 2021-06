Conexão Cataratas Online promove arena com negócios do turismo regional

Na próxima quinta-feira (10), às 17h, o Festival das Cataratas promove, em parceria com o Sebrae Paraná e a Agência de Desenvolvimento Cultural e Turístico da Região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu (Adetur), a Arena de Negócios Cataratas.

A atividade faz parte do Conexão Cataratas Online – programação prévia da Feira de Turismo e Negócios, que será realizada presencialmente em dezembro – e tem como objetivo apresentar brevemente os negócios regionais da Adetur em diversos segmentos do turismo, como gastronômico; rural; ecológico; de saúde e bem estar; e esporte e natureza, assim como hospedagem e plataforma digital.

O evento on-line vai contar com iniciativas de Foz do Iguaçu, Matelândia, Santa Tereza do Oeste, Céu Azul, Guaíra e Medianeira. Os representantes terão até cinco minutos para apresentar os seus produtos e serviços para agentes, operadores de viagens e público em geral.

Para conhecer os atrativos e ainda concorrer a diversos prêmios, basta realizar gratuitamente a sua inscrição em:

https://conexaocataratas.festivaldascataratas.com.

