Conheça as seis empresas selecionadas para o Programa Vila A Inteligente

As startups iniciarão o processo de instalação de suas soluções tecnológicas a partir de 06 de setembro. As tecnologias ficarão por 6 meses, podendo ser prorrogada por até 12 meses.

As startups pioneiras aprovadas são: Icehot, de Bento Gonçalves (RS), desenvolve estações de hidratação inteligente para espaços públicos que disponibilizam água quente e fria para pessoas e pets, além de acesso à internet; Óleoponto, de Campo Grande (MS), disponibiliza soluções para resolver o problema do descarte incorreto do óleo de cozinha no meio ambiente; Bohnen+Messtek, de São Paulo (SP), oferece soluções padronizadas de monitoramento para redes elétricas de maneira inteligente; Facto, de Assunção (Paraguai) oferece sistemas de informações para pontos de ônibus, que contam com diversas informações e sensores, além de acesso à internet e monitoramento por câmera; Movieletric, de Toledo (PR), atua com mobilidade elétrica, fabricando veículos urbanos sustentáveis, com baixo consumo energético, para deslocamentos internos nas cidades; e Automa, de Curitiba (SP), moderniza a gestão de cidades através de Gêmeos Digitais Inteligentes que permite a simulação dos espaços públicos em ambiente virtual.

Na mesma data de divulgação da seleção, 02 de setembro, à convite do PTI, as empresas estiveram no evento Connected Smart Cities & Mobility, realizado em São Paulo, para que pudessem ingressar ao ecossistema do Parque, já com visibilidade e visão de negócios.

“Estamos dando mais um passo importante para diversificar e estimular a economia de Foz do Iguaçu. Cidades inteligentes são sobre pessoas, por isso, essas startups não trarão apenas tecnologias para cá, mas soluções para problemas reais, melhorando a qualidade de vida e bem-estar social, estimulando a geração de novos empregos e renda”, explicou o diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido.

A seleção levou em consideração a premissa de que as tecnologias instaladas em uma cidade inteligente são planejadas para proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar à população.

Desta maneira, as tecnologias aplicadas em uma cidade inteligente são o meio para aumentar o bem-estar social, garantir maior segurança pública, melhorar a mobilidade urbana, ajudar a preservar o meio ambiente, diminuir desigualdades, entre outros objetivos.

Sobre o Smart Vitrine

O Smart Vitrine é o edital destinado às empresas que oferecem tecnologias em cidades inteligentes, com soluções que possam ser testadas, validadas e implementadas no ambiente de testes (Sandbox) do Vila A Inteligente, ou Bairro Itaipu A, que é o primeiro e maior bairro Sandbox do Brasil.

As soluções tecnológicas que estão sendo apresentadas nas propostas para o Smart Vitrine devem ser enquadradas em um dos seguintes eixos temáticos: Meio Ambiente; Tecnologia e Inovação; Segurança; Economia; Finanças ou Empreendedorismo; Governança; Urbanismo; Saúde; Educação; Energia; Habitação; Esporte, Cultura ou Recreação; Telecomunicações; Mobilidade e Acessibilidade; Agricultura; Saneamento; ou Turismo. O Smart Vitrine é uma iniciativa do PTI-BR, da ABDI, da Itaipu Binacional, da Prefeitura de Foz do Iguaçu, com parceria do Inmetro, Sebrae e da Copel.

Para participar

O Edital Smart Vitrine fica permanentemente aberto e as empresas devem propor soluções que possam resolver problemas reais da população e melhorar sua qualidade de vida. Propostas que contribuam para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 ou a melhoria da qualidade de vida de Pessoas com Deficiências (PcD) terão prioridade no momento em que a seleção venha a ser realizada.

Dúvidas ou questionamentos referentes ao edital devem ser solucionadas pelo e-mail: vila.a.inteligente@pti.org.br. Mais informações sobre o edital Smart Vitrine do Programa Vila A Inteligente podem ser acessadas no site www.hubiguassu.com.

Sobre as empresas selecionadas

Em breve publicaremos conteúdos sobre cada uma das startups selecionadas. Confira o site do PTI-BR: www.pti.org.br.

Créditos: PTI-BR