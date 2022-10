Connected Smart Cities: confira a programação do PTI-BR e da Brasil Soberano no evento

Exposição de soluções, tecnologias e palestras são alguns dos atrativos que o público irá encontrar no evento que ocorre de 04 a 05 de outubro em São Paulo.

O Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) e a Brasil Soberano estão presentes na 8ª edição do Connected Smart Cities & Mobility 2022 (CSCM), considerado o maior evento de cidades inteligentes e mobilidade urbana do Brasil.

O evento começou nesta terça-feira (04) e segue presencialmente até amanhã (05), no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, com público formado por gestores públicos, investidores, empresários, consultores e fomentadores de Cidades Inteligentes.

Além da feira, a programação do congresso contempla a divulgação dos resultados do Ranking CSC 2022, que mapeia e apresenta as cidades mais inteligentes do Brasil. Negócios inovadores que contribuem com a resolução de problemas das cidades (categorias negócios pré-operacionais e negócios em operação), também serão reconhecidos na ocasião por meio do Prêmio CSC.

Palestras e painéis

O PTI-BR e a Brasil Soberano marcam presença em estande nos dois dias do evento, divulgando as iniciativas e projetos desenvolvidos na temática de Cidades Inteligentes, por meio do Centro de Excelência em Smart Cities de Foz do Iguaçu. Além da exposição de estratégias e ações para crescimento das cidades em tecnologia, inovação e projetos, a participação no evento contempla agendas de palestras e painéis.

Neste primeiro dia, o analista de negócios e inovação do PTI-BR, Rafael Campos, apresenta a palestra “Hackaton de Smart Cities – Cases sobre conexões de demandas da sociedade com transformação de ideias que podem virar negócio”. Simultaneamente, estará em evidência o “PTI Smart Cities – Solução para gestão inteligente de áreas urbanas”, com o palestrante e engenheiro eletricista do PTI-BR, Jose Alberto.

Amanhã (05), às 11h, o destaque fica para o painel “Construindo cidades mais resilientes por meio de Centros de Gestão Integrada”, com a participação de nomes de peso: Rodrigo Regis (PTI-BR), Alexandre Cardeman (cor.RIO), Geraldo Portela (Globonews), Marcus Almeida (CCR) e Paula Aluani (Google/Waze). Na parte da tarde, às 14h, o analista de tecnologia do PTI-BR, Israel Furtado, traz para o evento case de sucesso do MoVE “Soluções de compartilhamento e monitoramento veicular”.

Atrativos para o público

Também fazem parte dos atrativos da exposição a participação das startups que oferecem soluções em cidades inteligentes. Sendo elas: Topa; Juganu; Óleo Ponto; Automa; Tree Tools, Metrópolys e Drive On.

Outra grande atração é o Robô Pluginbot, que promoverá integração dos visitantes entre o estande do PTI-BR e da Brasil Soberano com o estande da Prefeitura de Foz, parceiro estratégico no desenvolvimento de projetos e ações sobre a temática.

O público que visitará o estande no evento poderá ainda responder um quiz sobre Cidades Inteligentes, com perguntas voltadas para o tema e concorrer a um sorteio de uma vaga na Imersão em Smart Cities, prevista para fevereiro de 2022, com hotel e aéreo para Foz do Iguaçu.

O Sebrae/PR, Inmetro e Abrac, somados a Brasil Soberano e a Prefeitura de Foz do Iguaçu, fecham a grade de parceiros estratégicos do PTI-BR no evento.

Créditos: Kiko Sierich/PTI.