Contagem regressiva: Foz do Iguaçu se prepara para se tornar também um grande destino de Natal

Destino Iguaçu vai ter a maior festa natalina de todos os tempos. É o Natal de Águas e Luzes, com conceito modular e 35 dias de decoração e muitas festividades.

A menos de um mês para o início da programação do Natal de Águas e Luzes 2021, em 1º de dezembro, Foz do Iguaçu se prepara para se tornar um grande destino turístico neste primeiro final de ano em que boa parte do planeta começa a superar a covid-19.

Além da iluminação cênica inédita da Ponte Internacional da Amizade, que integra o Brasil e Paraguai, um dos princípios do espírito de Natal, a cidade também terá decorações temáticas em diversos pontos, que prometem encantar e emocionar o público. A iniciativa é da Itaipu Binacional e prefeitura municipal, com gestão do Fundo Iguaçu. Todas as atrações serão gratuitas.

Os dez pontos de decoração e iluminação remeterão ao tema do Natal: Águas e Luzes. A ideia é que cada um traga um novo prisma da festa natalina, em um conceito que remete às Cataratas, principal cartão-postal da cidade, e à Itaipu, maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Houve também uma grande preocupação com a economia, na hora de escolher as decorações: todos os elementos terão tecnologia com baixo uso de energia.

O turista que chegar à cidade já será recepcionado por luzes e pelo tema da fauna local, seja na entrada da cidade (rotatória da Av. Costa e Silva) ou no trevo do Aeroporto. Nas ruas, arcos decorativos vão abrir caminho para a Parada de Natal, que trará a força das águas e da energia para o Centro de Foz, num emocionante desfile natalino.

A Avenida Brasil, maior “shopping a céu aberto” da cidade, ganhará uma decoração caprichada com presentes, com muitas luzes e laços. O Gramadão da Vila A se transformará em uma Floresta Encantada que abrigará a Vila do Papai Noel. E pode esperar: vai ter muito adulto querendo virar criança para curtir esse lugar mágico!

Haverá projeção mapeada em diferentes pontos da cidade, entre eles a Paróquia São João Batista (Igreja Matriz), em cujas paredes será contada a história do nascimento do Menino Jesus. No Terminal de Transporte Urbano, um espelho d’água será um dos pontos para fotografar e tirar selfies.

Uma iluminação especial também está sendo preparada para a Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, na Vila A, o entorno do Gramadão e a entrada do Centro Executivo da Itaipu.

Para ver, ouvir e curtir

Além das atrações fixas, de 1º de dezembro de 2021 a 5 de janeiro de 2022 o Gramadão da Vila A e a Praça da Paz vão receber grandes espetáculos musicais. O mais esperado é o do cantor Daniel, astro da música pop sertaneja, no dia 19 de dezembro. No dia 22, um dos padres mais queridos do Brasil comanda a festa no Gramadão e, no dia 31, a banda Nega Fulô faz a festa da virada do ano. A programação está sendo elaborada pela Fundação Cultural.

A lista de atrações é longa e variada. Nos dias 1º e 2 de dezembro, a Cia Sorriso com Arte fará o espetáculo “Um encanto de Natal”; nos dias 4 e 5 a Banda Sinfônica do Exército se apresenta no Gramadão. O espetáculo de encerramento, no dia 23, será com a Cia Arte & Manhas.

A partir do dia 3 e até o dia 22 de dezembro, a população poderá acompanhar o show diário de acendimento das luzes de Natal, chamado “Encantamento”: será uma anunciação do sentimento da magia do Natal. Será no Gramadão e na Praça da Paz.

Grupos locais e regionais de cultura popular, dança, bandas e corais também se apresentarão nos dois palcos principais, mas a festa se espalhará pela cidade. “Teremos apresentações nos bairros e também na carreta-palco que vai circular pelos bairros”, explicou o diretor da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, Juca Rodrigues.

Renascimento

O Natal no Gramadão coincide com a reinauguração do espaço e a desaceleração da pandemia. Durante esse período, Itaipu ajudou muito a população. Primeiro, na saúde, financiando a criação da ala covid no Hospital Municipal Ministro Costa Cavalcanti e a testagem em massa com PCR, repassando recursos para entidades assistenciais e também apoiando o turismo, carro-chefe da economia local. Foram mais de R$ 85 milhões no combate à covid e pagamento de bolsas de estudo e capacitação para mais de 2 mil pessoas.

“É por isso que a população espera algo monumental, e é isso que vamos oferecer ao nosso povo e também aos turistas. Esse evento tem tudo para que o turismo volte ao seu esplendor. Foi por esse motivo também que fizemos questão de convidar a Banda Sinfônica do Exército para o marco dessa nova era, dentro também do nosso Natal de Águas e Luzes. Vai ser um marco para a banda e para a nossa gente”, disse o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira.

O prefeito Chico Brasileiro compartilha dessa expectativa. “Enfrentamos um período muito difícil em razão da pandemia da covid-19 e o Natal de Águas e Luzes será quase como um ‘renascimento’ para Foz do Iguaçu. Queremos que este seja o mais espetacular final de ano para a cidade, com uma programação inesquecível”, afirmou.

Segundo Felipe Gonzalez, presidente do Visit Iguassu, o projeto do Natal de Águas e Luzes vem ao encontro dos anseios da população iguaçuense e do mercado turístico, que busca sempre opções diferenciadas para atender os visitantes e a comunidade local. “Nada mais justo e digno possibilitar à nossa população e aos nossos visitantes uma programação completa e cenários que representam as maiores felicidades da vida do ser humano.”

Enio Eidt, presidente do Fundo Iguaçu, completa: “Este Natal vem para integrar turistas e população local num grande palco de águas e luzes, refletindo e impactando para sempre o final de ano em Foz do Iguaçu”.

Em breve, você poderá conferir todas as atrações do Natal de Águas e Luzes 2021 no site http://www.natalaguaseluzes.com.br. Prepare-se: você vai se encantar!

Créditos: Divulgação Cia. Sorriso com Arte/Carioca Fotografia/Itaipu Binacional.