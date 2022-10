Nos dias 5 e 6 de outubro, ocorreu o curso de Fluxo em Barragens de Mineração voltado à capacitação da equipe da ANM Convênio tripartite fortalece parceria entre PTI, Itaipu Binacional e Agência Nacional de Mineração

Mais que apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias, o Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) também compartilha o know-how gerado pelos pesquisadores e engenheiros do Parque. Dessa maneira, semana passada, nos dias 5 e 6 de outubro, por meio do convênio tripartite junto à Itaipu Binacional e à Agência Nacional de Mineração (ANM), o PTI ofereceu o curso sobre Fluxo em Barragens de Mineração. Esse convênio tripartite tem como objetivo desenvolver soluções e metodologias para aprimorar a fiscalização de barragens e proporcionar a capacitação das equipes das instituições envolvidas.

Voltado aos profissionais que atuam em barragens de mineração, o curso buscou levar aos participantes a compreensão sobre conceitos básicos de fluxo aplicados às barragens. No primeiro dia os estudantes puderam compreender como ocorre o fluxo em meios porosos (exemplo: solo) e fraturados (exemplo: maciços rochosos). Além do mais, conheceram melhor sobre os instrumentos que auxiliam no monitoramento desse fluxo e os métodos utilizados para esse controle. Além disso, apresentaram-se os possíveis problemas, relacionados ao fluxo de água, que podem ocorrer em barragens.

Da mesma forma, no segundo dia, os cursistas realizaram atividades práticas com softwares computacionais, a fim de simular as condições de fluxo estudadas anteriormente. Também fizeram análises aplicadas à barragem de água e, ainda, em barragem de rejeitos. As 12 horas de cursos na modalidade presencial foram importantes para a troca de experiências entre as equipes, sempre visando a integração dos conhecimentos teóricos às atividades práticas do dia a dia dos fiscalizadores.

Por fim, o curso, teve como instrutores os engenheiros Rodrigo de Lima Rodrigues e Diones Barboza, além de tutoria da também engenheira Louise Cuadra Lovera, todos profissionais do PTI, que atuam no Centro de Competência em Estrutura de Barragens (EB.DT). Ao final do curso, 20 profissionais da ANM foram capacitados.

Créditos: PTI-BR.