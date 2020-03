Coronavírus: Parque Nacional do Iguaçu suspende atendimento ao público a partir de quarta-feira (18)

Segundo o parque, a princípio, a medida é válida por uma semana. Marco das Três Fronteiras também suspenderá o funcionamento, em Foz do Iguaçu.

O Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, suspenderá a visitação do público a partir de quarta-feira (18), segundo a concessionária que administra a bilheteria do local. A medida é válida por uma semana e é uma forma de prevenção ao novo coronavírus.