COVID-19: Guarda Municipal recebe equipamentos de proteção do Ministério da Justiça

Materiais foram entregues na manhã desta terça-feira (12) pela Polícia Federal

Na manhã desta terça-feira (12), a Guarda Municipal de Foz do Iguaçu recebeu mais de mil equipamentos de proteção individual (EPIs), repassados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), através da Polícia Federal. A entrega dos equipamentos aconteceu na base do Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM) e contou com as presenças do prefeito Chico Brasileiro, do secretário municipal de segurança pública, Reginaldo da Silva e do delegado chefe da Polícia Federal, Mozart Fuchs.

“O Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Polícia Federal, PRF e também da Força Nacional tem dado grandes contribuições para Foz do Iguaçu nas ações de contenção a Covid-19. Os trabalhos destes órgãos são fundamentais para o sucesso de vários planos estabelecidos pelas equipes de saúde, a exemplo das barreiras sanitárias, e o repasse destes equipamentos chegam em um bom momento e soma-se as demais ações”, disse o prefeito Chico Brasileiro.

Entre os equipamentos doados a GM estão óculos de proteção, luvas, além de frascos de álcool em gel 70%. Os EPIs são de extrema importância para a proteção dos servidores da área da segurança que continuam trabalhando de forma ininterrupta mesmo durante a pandemia.

“Esta iniciativa de repassar EPIs aos órgãos de segurança pública é excelente, principalmente pelo fato de termos o contato constante com pessoas de diversas regiões e também de outros países, como o Paraguai e a Argentina”, comentou o delegado chefe da Polícia Federal, Mozart Fuchs.

O secretário municipal de segurança pública, Reginaldo da Silva, destacou a importância dos equipamentos para a instituição. “Isso tem um significado muito especial, pois demonstra o reconhecimento da União com a Guarda Municipal, e também é resultado dos trabalhos conjuntos que fazemos com as forças federais”, disse.

Convênio

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio das secretarias Nacional de Segurança Pública (Senasp) e a de Operações Integradas (Seopi) investiu cerca de R$ 2,5 milhões na aquisição dos equipamentos que estão sendo distribuídos para diversas instituições que integram o Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (VIGIA), entre elas a Guarda Municipal de Foz do Iguaçu.