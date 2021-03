Covid-19: Turismo de Foz funcionará com 30% da capacidade

A partir deste sábado, 27, as opções de passeio da usina de Itaipu e demais atrativos turísticos, como as Cataratas do Iguaçu, vão funcionar de forma parcial, com 30% da capacidade, respeitando as orientações dos protocolos sanitários dos governos estadual e municipal recém-reeditados.

Para isso, haverá o compromisso de controle ainda mais rigoroso, maior fiscalização e reforço dos parceiros do setor para garantir que turistas e trabalhadores do segmento sigam as determinações do uso obrigatório de máscara de proteção facial, distanciamento social e distribuição de álcool em gel nos passeios.

Foz do Iguaçu é considerado um case de sucesso e referência nacional como destino de turismo seguro. Não há casos de covid nos atrativos, especialmente por causa do controle do trade. O turismo e a hotelaria são considerados serviços essenciais no município porque movimentam toda uma cadeia econômica.

Mais de dez mil pessoas já garantiram suas reservas para os próximos dias. A redução de atendimento em 30% respeita as medidas restritivas, mas, ao mesmo tempo, evita transtorno para quem está com viagem marcada para Foz e preserva postos de trabalho.

Os governos estadual e municipal justificam as medidas como necessárias em função do aumento de casos do novo coronavírus e, por consequência, colapso no atendimento das unidades hospitalares de todo o Paraná.