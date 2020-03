Cuba criou uma vacina contra o coronavírus?

E-farsa.com

É verdade que cientistas cubanos anunciaram a criação de uma vacina contra o coronavírus e mais de 1500 chineses já foram curados por ela?

A notícia surgiu em diversos sites e blogs na segunda semana de março de 2020 e se espalhou também através de inúmeras publicações nas redes sociais. De acordo com a reportagem, o medicamento cubano Interferon alfa 2B estaria sendo produzido em uma fábrica chinesa e seria a primeira vacina contra o coronavírus 2019-nCoV.

A notícia também afirma que a vacina teria curado mais de 1.500 pacientes, mas será que isso é verdade mesmo?

Cuba teria criado a primeira vacina contra o coronavírus! Será verdade?

Verdade ou mentira?No dia 09 de março de 2020, o blog de língua espanhola Colarebo publicou uma notícia afirmando que Cuba teria criado uma vacina contra o coronavírus. No entanto, o termo correto não é esse!

O medicamento “Interferon alfa 2B” (IFNrec) é, na verdade um antiviral e é usado no tratamento da doença (e não como vacina). Como podemos comprovar nas matérias publicadas, fala-se em “cura” e não em “vacinação”.

No dia 08 de março de 2020, o presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, comemorou em seu perfil no Twitter a parceria com o governo chinês, que está usando o medicamento no tratamento contra a doença de coronavírus.

A droga cubana é fabricada na China desde 25 de janeiro na fábrica chinesa-cubana ChangHeber, na província de Jilin, na China.

Em entrevista à televisão cubana, Luis Herrera Martínez, consultor científico e comercial do presidente da BioCubaFarma, disse que o medicamento foi um dos 30 escolhidos devido à sua eficácia demonstrada anteriormente com um vírus semelhante.

Medicamento também é utilizado na EspanhaDe acordo com publicações cubanas, o Interferon beta também está sendo usado – em conjunto com medicamentos relacionados ao tratamento do HIV – em Sevilha, para tratar com sucesso o primeiro caso de contágio registrado na Espanha. O tratamento ainda é experimental, mas está surtindo efeitos positivos.

Existe vacina contra o coronavírus?Ainda não há uma vacina disponível para prevenção contra o coronavírus. Das 4 possíveis vacinas, que ainda estão em fase de estudos, a mais promissora parece ser uma desenvolvida pela companhia Moderna Pharmaceuticals. No entanto, ainda pode levar mais de um ano até que todos os testes de segurança sejam feitos e que a eficácia do medicamento seja comprovada.

ConclusãoCuba não criou uma vacina contra o coronavírus! Um dos medicamentos usado na China no tratamento de vítimas do coronavírus é o cubano IFNrec, mas ele não é uma vacina!

