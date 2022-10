Curso de Serviço Social recebe nota máxima em avaliação do MEC

Essa avaliação é um reconhecimento pela excelência do curso, que teve a primeira turma de concluintes em 2019.

O curso de Serviço Social da UNILA recebeu nota 5 no Conceito de Curso, em uma escala de 1 a 5, em avaliação realizada no mês de setembro. Na primeira avaliação dessa natureza, o curso – que foi criado em 2015 – já recebeu nota máxima, concluindo, assim, o seu processo de reconhecimento. De acordo com as informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cursos com conceito 5 são aqueles avaliados como de excelência, servindo como referência para os demais.

Em anos anteriores, outros sete cursos da UNILA também receberam essa nota, reconhecimento que expressa excelência no contexto das questões avaliadas por docentes externos indicados pelo Inep, que levam em conta dimensões como o perfil e o objetivo do curso, a estrutura curricular, as atividades desenvolvidas, o corpo docente e a infraestrutura universitária. Somente em 2019, por exemplo, alcançaram o mesmo conceito os cursos de História, Cinema e Audiovisual, Geografia (licenciatura), Biotecnologia, e Administração Pública e Políticas Públicas.

Em relação à dimensão Organização Didático-Pedagógica, as avaliadoras ressaltam que a estrutura curricular do curso explicita a articulação entre os componentes curriculares no percurso da formação do discente. E evidenciam, também, que, somado ao tripé ensino, pesquisa e extensão, está um elemento que consideraram inovador: o Projeto Pedagógico do Ciclo Comum de Estudos, além do projeto de internacionalização, o bilinguismo e a integração regional, que são características muito próprias dos cursos ofertados pela UNILA.

Apesar do pouco número no quadro de professores que podem ministrar disciplinas específicas da área, o relatório de avaliação reforçou que, numa perspectiva macro, o conjunto de docentes é qualificado, apresenta titulação adequada (49 doutores e 5 mestres) e que é capaz de articular conteúdos curriculares com o perfil desejado do egresso. A primeira turma do curso de Serviço Social se formou em 2019, mas em decorrência da pandemia houve o adiamento do processo de reconhecimento.

Para a atual coordenadora do curso, Elmides Maria Araldi, o conceito obtido destaca o compromisso do corpo docente com o ensino, a pesquisa e a extensão como princípios formadores da Universidade e do próprio curso. “O resultado desta avaliação demonstra o comprometimento constante por parte da comunidade acadêmica, que muito se empenha em formar profissionais e pesquisadores capazes de atuar criticamente no contexto da realidade social latino-americana como um todo e, em particular, no contexto da realidade da Tríplice Fronteira. Trata-se de uma formação em consonância com o seu projeto ético-político, que tem por princípio a liberdade como valor ético central, com vistas à autonomia, à emancipação e à plena expansão dos indivíduos sociais”, aponta ela, que agradece pelo empenho de todo o corpo docente, de técnicos e estudantes pelo resultado alcançado.

O Curso

Serviço Social é ofertado em grau de bacharelado e vincula-se a um conjunto de perspectivas teórico-profissionais críticas gestadas nas lutas por direitos sociais na América Latina. Prepara o profissional tanto para o desenvolvimento e gestão de políticas sociais quanto para a garantia dos direitos humanos, civis, sociais e políticos, na perspectiva da redução das desigualdades sociais, do aprofundamento da democracia e da cidadania, problematizando criticamente as raízes de tais desigualdades. Orienta-se pelos princípios da criticidade, do pluralismo, da interdisciplinaridade, do compromisso social, da dimensão ético-política e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Os egressos têm capacidade teórica, técnica, política e ética, comprometidos com o projeto societário emancipatório que atue nas expressões da questão social, na gestão, no planejamento e execução de políticas públicas e programas sociais. A seleção para o curso, que é ofertado no período noturno, ocorre anualmente, com 50 vagas disponíveis.

Créditos: UNILA.