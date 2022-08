Curso para piloto de drones – dia 15 de setembro acontecerá a 4ª edição do curso profissionalizante, no PTI-BR

O PTI-BR abre novas vagas para curso de pilotagem de drones.

De olho no futuro, o PTI-BR cria cursos com o objetivo de transformar os profissionais do presente. Assim, pela terceira vez, o Centro de Ciência e Educação oferece 10 vagas para quem está interessado em ingressar nessa profissão nova, que está em ascensão: Piloto de drones.

Desde já é possível perceber a importância desse novo conhecimento na indústria, uma vez que os drones são utilizados, cada vez mais, em diversas áreas. Alguns exemplos de uso dessa nova tecnologia incluem: monitoramento de obras, de áreas de plantio; segurança pública e privada; correios e outros serviços de entrega; filmagem e fotografia;

Portanto, é possível afirmar que a indústria ainda vai explorar bastante a profissão de piloto de drones. Logo, aqueles que têm interesse em aprender sobre esse tema, poderão participar desse curso introdutório. O curso de pilotagem de drones é indicado, primeiramente, a profissionais que já utilizam drones, mas também àqueles que queiram trabalhar com essa tecnologia.

Como será o curso para piloto de drone?

O programa se divide em 9 partes, sendo teóricas e práticas. O curso será presencial, com duração de 8h. E, dessa forma, tratará de assuntos como legislação, operação e parâmetros de voo. Também fazem parte da ementa o conhecimento de modelos de drones, das condições climáticas e de aplicações práticas e comerciais, para nomear somente alguns temas abordados no curso.

Do mesmo modo, é importante informar que quem aplicará o curso será o técnico do Centro de Tecnologias Abertas e Internet das Coisas, Alexsandro Rodrigues Pinheiro. Alexsandro é expert na área e participou, por exemplo, do monitoramento de grandes obras, como a construção do Mercado Municipal e da segunda ponte entre Brasil e Paraguai. Além disso, ele já ofereceu cursos de formação para públicos variados como policiais militares, funcionários da Itaipu, professores das universidades da região, incluindo agentes de segurança pública. Assim sendo, o investimento será de R$630,00, incluindo todas as taxas e custos.

Uma das profissões do futuro pode estar, literalmente, na palma de sua mão. Informe-se sobre nosso curso de piloto de drones e aproveite a oportunidade. As vagas são limitadas.

Créditos: PTI-BR.