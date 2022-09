Cursos de Matemática e Química da UNILA obtêm nota máxima no Conceito Enade 2021

Outros sete cursos obtiveram notas 3 e 4 (as notas variam de 1 a 5); Universidade teve o maior número de cursos avaliados em uma única edição.

A UNILA teve nove cursos avaliados no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), em 2021, dos quais dois – Matemática e Química – alcançaram a nota máxima (as notas variam de 1 a 5). Os resultados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) , que também apresentou dois indicadores de qualidade da educação baseados nas notas do exame: o Conceito Enade (CE) e o Índice de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD).

A UNILA teve o maior número de cursos avaliados em uma mesma edição do Enade. A Universidade participa do exame desde 2014, quando os primeiros estudantes foram graduados. Obtiveram nota 4, considerada um ótimo resultado, os cursos de Ciências Biológicas – Ecologia e Biodiversidade; História – América Latina; e História – licenciatura. E os cursos com nota 3 são Filosofia; Geografia (bacharelado e licenciatura); e Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras. Nenhum curso teve resultado abaixo da média (1 e 2).

O curso de Matemática também obteve nota 5 no IDD, que é a diferença entre o desempenho médio do concluinte de um curso e o desempenho médio estimado para os concluintes desse mesmo curso. O cálculo leva em consideração a nota de ingresso obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a nota do Enade. Os cursos que obtiveram nota 4 no indicador foram História – América Latina; História – licenciatura; e Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras. E com nota 3 ficaram os cursos de Ciências Biológicas – Ecologia e Biodiversidade; Filosofia; e Geografia (bacharelado e licenciatura). O curso de Química ficou sem o conceito porque não há notas de Enem para o cálculo de ingresso. Isso acontece porque estudantes que ingressaram na UNILA por processos seletivos que não exigem o Enem, como a seleção internacional, também são obrigados a fazer a prova do Enade.

“O Conceito Enade indica a qualidade do curso e é um dos indicadores mais importantes porque é utilizado pelos candidatos do Sisu [Sistema de Seleção Unificada] no momento da escolha do curso”, comenta o procurador institucional, Michael Jackson da Silva Lira, responsável na UNILA pelo acompanhamento dos processos relacionados ao Enade. “Além disso, há empresas que, em um processo de seleção, para desempate, levam em consideração o Conceito Enade. Uma boa nota traz benefícios para o curso, para a instituição e para o próprio egresso”, exemplifica. O Conceito Enade também é um dos componentes para o cálculo do Conceito Preliminar do Curso (CPC) – que deve ser divulgado em dezembro.

Desempenho

O curso de Matemática da UNILA, que obteve a nota máxima nos dois indicadores ficou na primeira colocação no IDD entre as 22 instituições de ensino públicas avaliadas no Paraná – sendo o único com IDD 5. Entre os 420 cursos de Matemática avaliados no país, 17 obtiveram nota 5 e apenas os da UNILA e Universidade de Campinas obtiveram a nota 5 no Conceito Enade contínuo (média dos componentes avaliados e nota final da instituição). “O êxito no Enade 2021 representa o esforço de todos os docentes que atuam e atuaram no curso, mas principalmente coroa o empenho de seus alunos, que são os protagonistas”, avalia o coordenador do curso, Fábio Silva Melo. O docente cita a contribuição de diferentes áreas, como o Núcleo Docente Estruturante, Colegiado do curso, Secretaria Acadêmica, PROGRAD e BIUNILA, e a formatação pedagógica do curso como fatores que colaboram para esse resultado. “A grade curricular foi meticulosamente pensada para entrelaçar os conteúdos, permeando-os com a prática, com o estágio, com as disciplinas técnicas da Matemática, as de Educação, de modo que o aluno perceba as interações dos conteúdos e se desenvolva com senso crítico apto ao exercício da profissão”, diz.

Para a coordenadora do curso de Química, Paula Jaramillo Araújo, a nota 5 no Conceito Enade é fruto do empenho e comprometimento de todos. “Este excelente resultado é devido ao esforço e dedicação dos discentes, docentes e técnicos administrativos educacionais envolvidos no curso”, avalia. Ela também cita a interdisciplinaridade na formação dos estudantes, futuros professores de Química. “Um dos nossos objetivos é garantir qualidade para formação dos profissionais com características interdisciplinares, a fim de contribuir para a solução de desafios referentes à educação básica, sanar as necessidades da sociedade, bem como atuar em projetos e pesquisa acadêmica, incluindo a divulgação científica para os diferentes públicos.”

Outros destaques foram o curso de Ciências Biológicas que obteve o maior Conceito Enade entre os três avaliados em Foz do Iguaçu, sendo o único com nota 4; História (licenciatura), obteve o maior CE e o maior IDD de Foz do Iguaçu e foi o único com nota 4 – são dois cursos na cidade; Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras alcançou o maior IDD do Paraná, sendo o único com nota 4 entre os 10 cursos no Estado.

