Decoração natalina e projeção mapeada encantam moradores e turistas em Foz do Iguaçu

Interatividade com espaços na Praça da Paz, Colégio Bartolomeu Mitre e matriz São João Batista atrai visitantes ao Natal de Águas e Luzes.

Em sua segunda noite de apresentações da programação do Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu, o espetáculo “Um encanto de Natal” contou novamente com grande público na Praça da Paz. O encantamento continuou para quem estendeu o passeio pelo centro da cidade.

Há poucos metros da praça, os visitantes percorrem um roteiro de luzes e imagens, que segue pela avenida Jorge Schimmelpfeng. As projeções mapeadas na matriz São João Batista e Colégio Bartolomeu Mitre atraem a atenção de uma legião de pessoas com celulares em punho para registrar a novidade. Imagem e som tomam a proporção das fachadas imitando uma grande tela de cinema a céu aberto.

“Faz 35 anos que moro aqui e nunca tinha visto algo parecido com esse Natal. Me emociona ver”, disse a psicopedagoga Amelice Rocha. Acompanhada de amigos, gravou e fez fotos em frente à projeção. “Acertaram em cheio com essas atrações, inovaram em tudo.”

A cada dois minutos o vídeo com temática natalina recomeça e mais pessoas param nas calçadas para acompanhar a história. Desde março morando na cidade, a blogueira Vivian Campos gravou com o celular a projeção e elogiou a iniciativa. “Ficou muito bom, e poder acompanhar isso com muita segurança, é melhor ainda”. A exemplo dela e do marido, outras pessoas paravam nas calçadas para acompanhar as projeções.

Um pouco mais adiante da avenida iluminada com arcos, representando a força das águas, é possível chegar à Praça do Colégio Bartolomeu Mitre, onde a fachada também é utilizada como uma grande tela. No local, outra diversão é passear entre túneis e estruturas de luzes.

dois casais vindos de Mogi das Cruzes (SP) acompanhavam a movimentação de pessoas na praça, sentados em um dos bancos da praça. “Já conhecíamos a cidade, já viemos três vezes, mas desta vez ficamos surpresos, estão de parabéns pelo Natal”, disse Nilton Jardim, do pequeno grupo.

No túnel de luz – um dos mais procurados pelos visitantes para selfies -, a família da agente de viagens Debora Rodrigues, de São Paulo, se divertia. “A gente fica feliz em ver tanta segurança, num clima tão gostoso. A cidade está bonita, acolhedora. As pessoas também estão cuidadosas, usando máscara e com distanciamento. Gostei muito do que vi.”

Para Débora, além das atrações naturais de Foz do Iguaçu, a receptividade dos iguaçuenses também tem seu lugar de destaque em meio à festa do Natal. “Fomos muito bem recebidos, e todos estão falando do Natal da cidade”.

As projeções mapeadas na igreja e no colégio acontecem diariamente a partir das 21 horas. O Natal de Águas e Luzes é uma realização da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu e parceiros.

Créditos: Christian Rizzi/PMFI.