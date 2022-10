Delegacia da Mulher ganha nova estrutura em Foz com o apoio de Itaipu

Local também vai abrigar a Secretaria do Turismo e o Instituto de Identificação. Imóvel será construído em área doada pelo Instituto Água e Terra (IAT) à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Serão investidos R$ 2,9 milhões no projeto.

No mês em que a atenção à saúde da mulher é reforçada com a campanha do Outubro Rosa, tem início uma obra bastante aguardada em Foz do Iguaçu: a construção do prédio que vai abrigar a Delegacia da Mulher e do Turista, e o Instituto de Identificação. A obra, que tem investimentos de R$ 2,9 milhões da Itaipu Binacional, começou na última terça-feira (4) em uma área localizada na Avenida Jorge Schimmelpfeng.

A nova delegacia trará melhores condições de atendimento, demonstrando o compromisso da Itaipu com a segurança pública e a cidadania em Foz do Iguaçu. “É uma luta de longos anos, do Conselho da Mulher e das entidades que fazem parte dele. Agora, com um espaço mais centralizado, as mulheres da periferia terão mais facilidade de acesso”, afirma a presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, Maria Madalena Ames.

O investimento é resultado de um convênio celebrado entre a Itaipu e a Associação dos Funcionários e Amigos da Polícia Civil de Foz do Iguaçu. O imóvel é uma doação do Instituto Água e Terra (IAT) à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Será construído um prédio inteiramente novo, totalizando 648 m2 de área construída.

O secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, destacou a importância do apoio da Itaipu no reforço da segurança em Foz do Iguaçu, município que é estratégico para o Paraná e o Brasil. “Nesse contexto, a implementação da Delegacia da Mulher e do Turista é um importante avanço”, afirmou.

Segundo Mesquita, a instalação dessa delegacia especializada possibilita oferecer um atendimento de qualidade, com toda a estrutura necessária, às mulheres vítimas de violência e aos visitantes que vêm de todas as partes do Brasil e do mundo. “Sabemos que a segurança é um fator fundamental para que um viajante opte por um determinado destino e ter este serviço em Foz certamente atrai turistas, o que é positivo para nossa economia e a geração de empregos”, completou.

Atualmente, a Delegacia da Mulher e do Turista funciona em um imóvel alugado, localizado na Vila A. E o Instituto de Identificação, junto à 6ª Subdivisão Policial de Foz do Iguaçu (6ª SDP). A previsão para conclusão da obra é no segundo semestre de 2023.

Créditos: Itaipu Binacional.