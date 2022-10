Delegado da PF recebe título de Amigo da Segurança Empresarial da Itaipu

Ele foi o primeiro coordenador da CIOF e está de partida para Portugal, onde fará mestrado.

O diretor administrativo da Itaipu Binacional, Paulo Roberto Xavier, entregou na tarde da terça-feira (4) o título de “Amigo da Segurança Empresarial da Margem Esquerda da Itaipu” ao delegado da Polícia Federal, Emerson Antônio Rodrigues.

A homenagem, que normalmente acontece durante a cerimônia de aniversário da área, foi adiantada porque o delegado está de partida para Portugal, onde fará mestrado em ciências jurídicas e policiais. “Esse diploma é um reconhecimento àqueles que ajudaram a Segurança Empresarial a cumprir sua missão, que é preservar o patrimônio e as pessoas. O delegado Emerson sempre foi nosso parceiro durante todo o tempo que passou aqui”, declarou o diretor, desejando sucesso ao policial em sua nova empreitada.

Rodrigues foi o primeiro coordenador do Centro Integrado de Operações de Fronteira (CIOF), instalado no PTI, na margem brasileira, em 2019. Dentre outros órgãos, o CIOF conta com a participação da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Nacional de Inteligência (Abin), Ministério da Defesa, Unidade de Inteligência Financeira (UIF/Coaf), Receita Federal, Secretaria de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) e Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Feliz pelo reconhecimento, delegado Emerson agradeceu o suporte da Binacional à Polícia Federal em Foz. “Tenho contato com a Segurança Empresarial da Itaipu há muitos anos, desde o tempo que estava na Nepom [Núcleo Especial de Polícia Marítima]. É um trabalho muito integrado que sempre teve apoio do coronel Taranto, algo de que eu muito me orgulho”, ressaltou.

Créditos: Rafa Kondlatsch/Itaipu Binacional.