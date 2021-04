Desafio Itaipu Sustenta-Habilidades garante kits sustentáveis aos primeiros 100 concludentes

Com atividades estendidas até agosto, o Desafio é uma atividade complementar para os alunos que estão em casa, além do conteúdo também poder ser replicado em sala de aula pelos professores.

Já pensou em poder comandar a maior geradora de energia limpa e renovável do mundo? No Desafio Itaipu Sustenta-Habilidades você pode! A atividade promovida pela Itaipu Binacional e executada pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR), convida estudantes a ingressarem em diferentes desafios científicos, práticos e divertidos com a temática sobre energia, tecnologia, meio ambiente, cidades inteligentes, enriquecimento ambiental, entre outros.

O Desafio Itaipu Sustenta-Habilidades é um jogo de realidade alternada, onde o participante recebe orientações de forma virtual, para desenvolvê-las colocando a mão na massa. O principal objetivo é estimular o pensamento crítico e reflexivo sobre os temas propostos. Embora o público-alvo sejam as crianças e os adolescentes da região Oeste do Paraná, o jogo é aberto a todos que queiram participar.

São disponibilizados no decorrer do Desafio: infográficos e guias pedagógicos que podem auxiliar professores para apresentar a Itaipu aos estudantes, além de vídeos sobre o Ecomuseu, Refúgio Biológico, Expedição do Conhecimento, e outros assuntos relacionados ao universo da Usina. Como os vídeos são disponibilizados publicamente no Youtube, também podem ser acessados por qualquer pessoa interessada e até mesmo serem utilizados como recurso didático pelos professores.

Kit Sustentável

As primeiras 100 (cem) pessoas que finalizarem o Desafio, garantem o Kit Sustentável. Contando com um copo de silicone retrátil, ecobag, lápis semente, caderneta de anotações e mais alguns utensílios, o prêmio é um reconhecimento pela trajetória percorrida.

Todos os participantes têm até o dia 15 de agosto para realizarem os 9 (nove) desafios. Para conhecer mais sobre o Desafio e fazer sua inscrição, acesse: desafioitaipu.com.

Créditos: Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil