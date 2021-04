“Desafios e Possibilidades do Ensino Remoto” em comemoração à Semana da Educação

Em comemoração à Semana da Educação, Parque Tecnológico Itaipu – Brasil realiza curso sobre “Desafios e Possibilidades do Ensino Remoto”.

Os encontros serão transmitidos pela internet durante a semana de 26 a 30 de abril, todos os dias às 16h, e contará com professores da região e de outras cidades do País

Com a temática “Desafios e Possibilidades do Ensino Remoto”, o Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), celebra entre os dias 26 e 30 de abril, a Semana da Educação. Desenvolvido com o objetivo principal de promover a discussão e a reflexão acerca dos desafios e as soluções para o ensino remoto, o evento pretende reunir, de forma totalmente online, profissionais da educação e demais interessados.

Durante a semana, o PTI-BR realizará cinco encontros de temáticas variadas, todos com início às 16h, pelo canal da instituição no Youtube (https://www.youtube.com/ptibrasil). O curso contará com atividades e materiais exclusivos para os inscritos, além das aulas online, e oferecerá, também, certificação de 15h. As inscrições podem ser feitas por meio do link: bit.ly/semanadaeducaçãoPTI, de 19 de abril a 19 de maio e as atividades, para a obtenção do certificado, poderão ser entregues até 10 de junho 2021.

De acordo com a gerente de Ciência e Educação do PTI-BR, Andrea Pavei, entre os setores que foram mais impactados pelos desafios e transformações causados pela pandemia do COVID-19 também está a Educação. “Apesar da tecnologia já estar inserida na educação há algum tempo, todos foram surpreendidos pelo fechamento das escolas, que exigiu o uso exclusivo da tecnologia para a continuidade das aulas, forçando uma grande e rápida capacidade de transformação digital das instituições de ensino”, afirma.

Ainda segundo Andréa, mesmo após a pandemia, o ensino híbrido deve ser uma tendência como uma forma de enriquecer o ensino presencial, bem como as competências socioemocionais e o aprendizado ativo, que já eram necessidades para a formação para o mercado de trabalho do futuro. “Também passam a ser fundamentais para a formação de profissionais preparados para os desafios da sociedade moderna. Neste sentido, faz-se necessário repensar as metodologias e práticas pedagógicas utilizadas, integrando a educação ao contexto econômico e social e seguindo ainda os protocolos de segurança”, destaca a gerente de Ciência e Educação.

O conteúdo do curso, apresentado em formato de live, possibilitará que os profissionais tenham conhecimento sobre os desafios e as soluções do ensino remoto aplicadas por instituições que trabalham com educação, metodologias ativas e tecnologias educacionais que auxiliam no ensino remoto, além de métodos acessíveis para a elaboração e edição de vídeos pedagógicos. A Semana da Educação do PTI também apresentará atividades práticas que podem ser realizadas remotamente, alinhadas ao currículo escolar.

Confira a programação completa:

26/04 às 16h: Os desafios reais do ensino remoto no ensino formal e não-formal.

Participantes:

Eliziane Diesel Rodrigues – Secretaria Municipal de Educação de Foz Iguaçu.

Wagner Grizorti – Polo Iguassu – Projeto Trilha Jovem Iguassu

Reinaldo Rodrigues dos Santos – Colégio Sesi Internacional

Stephanie Lee Rossi – Colégio Sesi Internacional

Lucas Roberto de Abreu – Projeto Vira Vida

27/04 às 16h: O uso de metodologias ativas e tecnologias educacionais para potencializar o ensino remoto.

Participantes:

Víctor Rodrigues Pacheco – Br.ino – Robótica Educacional

Rafael Mascarenhas Dal Moro – Br.ino – Robótica Educacional

Elifas Fernandes Gorgonho Farias – Matita Tecnologia Educacional

28/04 às 16h: Vídeos educacionais – da criação a edição com aplicativos gratuitos.

Participantes:

Marcos Vinicius dos Santos – Parque Tecnológico Itaipu

Anne Jeziorny – Parque Tecnológico Itaipu

29/04 às 16h: Popularizando a programação na educação de forma pedagógica em distintas disciplinas do currículo escolar.

Participante:

Willian Bogler – Parque Tecnológico Itaipu

30/04 às 16h: Elaboração de aulas “mão na massa” no ambiente remoto.

Participantes:

Kamila Duarte Foliatti – Parque Tecnológico Itaipu

Willian Bogler – Parque Tecnológico Itaipu

Créditos: Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil