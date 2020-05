Dia 10 de junho: live solidária na Itaipu reúne vários atrativos de Foz

É o “esquenta” da retomada do segmento, um dos mais afetados pela pandemia da covid-19 na fronteira.

No dia 10 de junho, aniversário de Foz do Iguaçu, a usina de Itaipu será cenário da união de vários atrativos turísticos do Destino Iguaçu. É uma espécie de “esquenta” para a retomada do segmento, um dos mais impactados pela pandemia do novo coronavírus, na fronteira do Brasil com o Paraguai e Argentina.

A data marca o reinício gradativo do atendimento em vários pontos turísticos, como as Cataratas do Iguaçu, o Marco das Três Fronteiras e o Parque das Aves, além de parte da hotelaria.

Outras iniciativas – como um cinema a céu aberto, do Visitors Bureau – fazem parte desse recomeço. Pela manhã, no mesmo dia, a Prefeitura fará uma cerimônia simbólica de hasteamento das bandeiras, na região central. Não haverá desfile, para evitar aglomeração.

A live com o cantor iguaçuense Gabriel Smaniotto começará às 17h30, diretamente do Mirante Central, tendo como fundo a barragem da maior usina em produção do mundo. Uma solenidade com poucas pessoas acompanhará o show, que será transmitido em vários canais.

O compartilhamento será feito por oito entidades que fazem parte do Programa Acelera Foz: Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz), Itaipu Binacional, Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Prefeitura de Foz, Sebrae, Programa Oeste em Desenvolvimento, Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (Acifi) e Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Vários atrativos estão ajudando a divulgar a ação. “Neste momento de retomada, é preciso que todos estejam juntos no mesmo propósito e com muita segurança. Foz está saindo na frente porque está adotando medidas sanitárias importantes e se preparando com todos os cuidados”, diz o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna.

Para o presidente do Comtur, Carlos Silva, é um momento histórico e de inovação da cidade. “As instituições e atrativos turísticos estão dando mais esse presente à população, criando uma grande corrente do bem. De forma consciente e muito mais preparada, precisamos cuidar da saúde e retomar as atividades econômicas de lazer e de viagem”, afima. “Esse é o foco do Comtur, que está intensificando, via gestão integrada, os esforços para retomar o movimento de turistas em nosso destino.”

Todas as medidas de segurança estão sendo adotadas, respeitando os protocolos sanitários previstos, como distanciamento social e medição de temperatura, entre outros. Hoje, a cidade de Foz pode ser considerada um dos destinos mais seguros em relação à covid-19. Uma grande testagem em massa está sendo feita e o número de leitos para casos do novo coronavírus, tanto no Hospital Municipal quanto no Hospital Ministro Costa Cavalcanti, é um dos maiores do País.

A doença está controlada na cidade e o Paraná é um dos estados com menor número de casos confirmados de covid-19 em todo o Brasil, proporcionalmente. A retomada acontecerá aos poucos, inicialmente para atender os moradores e os turistas da região.

Ao vivo

As últimas lives de Gabriel têm sido um grande sucesso. Elas tiveram em média 65 mil visualizações. Como o cantor mora em Foz do Iguaçu, não precisará fazer grandes deslocamentos e todo tipo de aglomeração será evitada.

A live é filantrópica e será a primeira ação de turismo do Acelera Foz, programa de retomada da economia da cidade, com impacto direto em toda a região do Oeste do Paraná e da fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

Gabriel foi escolhido para fazer a live pela ligação com a cidade e sua história de superação. Depois de uma apresentação em que só seus pais estavam presentes, compartilhada na internet, ele virou um grande sucesso.

Durante a live, serão arrecadadas doações para os profissionais do setor que perderam seus empregos ou renda por causa da pandemia e hoje não têm como sustentar suas famílias. Ao longo da apresentação, todos os atrativos serão exibidos, numa uma ação conjunta de todo o Destino Iguaçu.

Na Itaipu, a retomada do turismo será gradativa, de acordo com a programação abaixo:

– 10/06 – Live de retomada;

– 11/06 – Itaipu Panorâmica;

– 17/06 – Itaipu Refúgio Biológico;

– 24/06 – Itaipu Ecomuseu;

– 03/07 – Itaipu Iluminada.