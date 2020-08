Diretor-geral brasileiro de Itaipu fala à bancada paranaense no Congresso sobre investimentos da empresa

Na semana em que completa 18 meses de gestão, o general Joaquim Silva e Luna respondeu aos questionamentos dos parlamentares. A conversa abordou os investimentos em obras estruturantes e a perspectiva diante da Revisão do Anexo C

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, participou de uma videoconferência com representantes da bancada paranaense do Congresso Nacional, formada por 30 deputados federais e três senadores.

O encontro virtual ocorreu das 8h40 às 10h10, com a participação de toda a Diretoria Brasileira de Itaipu, reunida na Sala de Gestão Estratégica (Sage) no Centro Executivo da empresa, em Foz do Iguaçu (PR). A videoconferência contou também com a participação de representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Paraná.

A conversa abordou os investimentos de Itaipu em obras estruturantes e a perspectiva diante da Revisão do Anexo C, documento que trata das bases financeiras do Tratado de Itaipu e que deverá ser revisto em 2023. Sobre o tema, o general tranquilizou as autoridades sobre a continuidade do pagamento dos royalties, assegurado pelo Tratado. “Os royalties continuarão sendo repassados”, disse o diretor. Desde março de 1985, quando se iniciaram os pagamentos, os governos do Brasil e do Paraguai já receberam, conjuntamente, mais de US$ 12 bilhões em royalties.

Silva e Luna respondeu todas as perguntas e dúvidas a respeito do Tratado e dos investimentos da binacional. Nesta quarta-feira (26), o diretor completa 18 meses à frente da gestão da Itaipu, somando no período investimentos de aproximadamente R$ 1 bilhão em obras estruturantes e iniciativas que deixam legado à população, como repasses para a área da saúde.

Um dia depois, na quinta-feira (27), o general recebe o presidente Jair Bolsonaro, que virá a Foz do Iguaçu para o lançamento da pedra fundamental da duplicação da BR-469 (Rodovia das Cataratas).

A obra é uma das muitas que vêm sendo financiadas pela Itaipu, como a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, a ampliação da pista de pouso e decolagem do Aeroporto de Foz do Iguaçu, entre outras. Todas as iniciativas são possíveis graças à reestruturação na gestão da empresa, focada na austeridade, e às parcerias com os governos municipal, estadual e federal, além de órgãos como o Dnit, Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Infraero.

“É um compromisso de Itaipu investir no Paraná e principalmente na Região Oeste, deixando um legado para a população”, afirmou. “Nada de promessas no papel, as propostas têm que ser validadas na prática”, completou.

Fotos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional