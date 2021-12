Diretores, conselheiros e empregados de Itaipu recebem a Ordem do Rio Branco

Cerimônia nesta quarta-feira, em Brasília (DF), contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro de Relações Exteriores, Carlos França.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro de Relações Exteriores, Carlos França, participaram nesta quarta-feira (8), no Palácio do Itamaraty, em Brasília (DF), da Cerimônia de Imposição de Insígnias da Ordem de Rio Branco. Diretores, conselheiros, empregados e uma ex-colaboradora da Itaipu Binacional foram condecorados, além de ministros de Estado, chefes de estatais e outras autoridades.

A Ordem de Rio Branco é uma insígnia que o presidente atribui a pessoas físicas, jurídicas, corporações militares ou instituições civis, nacionais ou estrangeiras, pelos serviços ou méritos excepcionais. São cinco graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro, além de uma Medalha anexa à Ordem.

Entre os homenageados, estão o diretor de Coordenação da Itaipu, general Luiz Felipe Carbonell (grau de Grande Oficial); o diretor financeiro executivo, vice-almirante Anatalicio Risden Junior (grau de Grande Oficial); a diretora jurídica, Mariana Favoreto Thiele (grau de Comendador); e o diretor administrativo, contra-almirante Paulo Roberto da Sila Xavier (grau de Comendador).

Os conselheiros da binacional condecorados foram Célio Faria Júnior (grau de Grã-Cruz), José Carlos Aleluia Costa (grau de Grande Oficial), Maria Aparecida Borghetti (grau de Grande Oficial) e Rodrigo Limp (grau de Grande Oficial). Limp é o atual presidente da Eletrobras.

Também receberam a homenagem o assessor especial do diretor financeiro executivo, capitão de Fragata Felipe Moreira Ferrão (grau de Oficial); o superintendente de Operação, engenheiro José Benedito Mota Júnior (grau de Oficial); a secretária do Conselho de Administração da Itaipu Binacional, Joanne Cândida Pereira (grau de Cavaleiro); e o chefe da Assessoria de Planejamento Empresarial, Rogério Soares Bohm (grau de Cavaleiro).

Outros condecorados foram a representante do Ministério das Relações Exteriores da República do Paraguai na Itaipu, Liz Rosanna Cramer Campos (grau de Grã-Cruz); o diretor-superintendente do Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), Fernando Cossa (grau de Comendador); e a ex-colaboradora Carina Ferreira de Paula (grau de Cavaleiro), assessora especial à época do diretor-geral brasileiro Joaquim Silva e Luna.

Essa não foi a primeira vez que colaboradores de Itaipu receberam a comenda. Em 2020, foram homenageados o diretor técnico executivo, Celso Torino (grau de Comendador), a superintendente de Comunicação e de Turismo, Patrícia Liliana Iunovich (grau de Oficial), os coronéis Aureo Ferreira e Ricardo Bezerra (grau de Comendador) e o capitão Arceli de Oliveira (grau de Cavaleiro).

A honraria

A Ordem de Rio Branco foi instituída no dia 5 de fevereiro de 1963, pelo então presidente João Goulart. A honraria é uma homenagem ao Patrono da Diplomacia Brasileira, o Barão do Rio Branco. O objetivo é homenagear as pessoas que, por qualquer motivo ou benemerência, tenham se tornado merecedoras do reconhecimento do governo brasileiro.

